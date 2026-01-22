БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Диа Евтимова се класира за четвъртфиналите на двойки в Уестън

Спорт
Българката и Катерина Манделикова се справиха с американки.

диа евтимова достигна полуфиналите двойки санта маргерита пула
Снимка: БФТ
Диа Евтимова продължава към четвъртфиналите на двойки на турнира в Уестън. На американска територия българката и Катерина Манделикова надвиха представителките на домакините Бела Пейн и Сара Шумейт с 4:6, 6:4, 10-8.

Следващите съпернички на Евтимова и Манделикова ще бъдат поставените под номер 1 американки Алюра Самарипа и Марибела Самарипа.

В надпреварата на сингъл Лиа Каратанчева, която е седма в схемата, снощи стартира с успех, а във втория кръг ще играе срещу участващата с "уайлд кард" Ейва Родригес (САЩ).

