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Диего Симеоне: Много от головете, които допускаме, са по наша вина

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Спорт
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Треньорът на Атлетико Мадрид призна, че отборът му трябва да изчисти редица детайли след поражението с 1:2 от Ливърпул и похвали представянето на Хулиан Алварес и Кристиан Ромеро

Диего Симеоне: Много от головете, които допускаме, са по наша вина
Снимка: AP Photo
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Старши треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне не скри разочарованието си след загубата с 1:2 от Ливърпул на "Анфийлд“ в първия двубой на испанския тим от основната фаза на Шампионската лига. Аржентинският специалист остана доволен от представянето през първото полувреме, но призна, че след почивката нивото на отбора е спаднало.

"Мисля, че е нормално да не успеем да запазим същото ниво през второто полувреме. През първата част играхме добре, но след почивката не беше така. Тогава започваш да допускаш грешки и цялото положено усилие остава на заден план“, коментира Симеоне.

Наставникът направи паралел и с поражението с 0:3 от Атлетик Билбао няколко дни по-рано. Според него тревожната тенденция е свързана най-вече с броя на допуснатите попадения.

"Случи се в Билбао, случи се и тук, на "Анфийлд“. В крайна сметка това, което има значение, са резултатите. Детайлите също са важни. Допускаме много голове – три в Билбао, един в Севиля, два тази вечер. Това е отговорност на отбора“, заяви аржентинецът.

Симеоне подчерта, че Атлетико все още се намира в процес на изграждане и има аспекти от играта, които трябва да бъдат коригирани.

"Трябва да работим и то много. Казвал съм, че сме в процес на изграждане. Хората не обичат да го чуват, но това е реалността. Все още имаме няколко неща, които трябва да разрешим.“

Въпреки поражението специалистът открои представянето на Хулиан Алварес, който според него е демонстрирал точно отношението, което очаква да вижда.

"Хулиан беше фантастичен. Искаше топката постоянно – от първата до 90-ата минута, и това ме прави много щастлив“, каза Симеоне.

Той разкри още, че е разговарял с нападателя в деня на срещата, преди окончателно да реши да му гласува доверие сред титулярите.

"Говорих с него сутринта. Разговорът ни беше много добър и за щастие реших, че трябва да играе. Радвам се, че го направих, защото точно такъв мач и точно такова представяне искам да виждам от него.“

Похвали получи и Кристиан Ромеро, който се присъедини към Атлетико само две седмици по-рано.

"Много ми хареса представянето на Кути. Беше силен, показа отговорност и способност сам да разрешава трудни ситуации“, добави наставникът.

Симеоне обясни и промяната на системата през второто полувреме. Той призна, че с извършените смени е търсил различни решения за връщане на отбора в срещата, но отново акцентира върху индивидуалните грешки.

"Малките детайли във футбола определят дали си на върха, в средата или долу. Трябва да коригираме определени неща, защото много от головете, които допускаме, са по наша вина. Това е наша отговорност.“

Според Симеоне футболистите на Атлетико трябва да се научат по-добре да разпознават различните периоди в двубоите и да променят поведението си според ситуацията.

"Трябва да започнем да разбираме и интерпретираме определени моменти в мачовете – кога трябва да продължим по същия начин и кога леко да променим играта си. Днес не го направихме.“

Въпреки негативния резултат аржентинецът защити отношението на своите футболисти и изрази увереност, че отборът има желание да се развива.

"Мисля, че тимът даде всичко от себе си и иска да се подобрява. Трябва да приемем тези малки детайли, които в момента правят така, че всичко свършено да изглежда безсмислено, защото една загуба заличава положителните неща, които можеш да вземеш от мача“, завърши Симеоне.



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#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ПФК Ливърпул #ФК Атлетико Мадрид #Диего Симеоне

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