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Ливърпул намери рецептата за верен ход срещу Атлетико в Шампионската лига

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Чете се за: 04:17 мин.
Шампионска лига
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Англичаните се нуждаеха от обрат в дуела с испанците за успешно начало в турнира на богатите.

ливърпул намери рецептата верен ход атлетико шампионската лига
Снимка: БГНЕС
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Ливърпул постави успешно начало на новия сезон в Шампионската лига. Селекцията на Андони Илариола матира Атлетико Мадрид с 2:1 в среща от първия кръг, изиграна на "Анфийлд".

Англичаните трябваше да се потрудят доста, тъй като се нуждаеха от обрат по пътя към победата срещу състава, воден от Диего Симеоне. Доминик Собослай и Алексис Мак Алистър се разписаха за мърсисайдци, докато Маркос Йоренте бе автор на попадението за испанците. "Червените" демонстрираха повече аргументи, особено през второто полувреме, когато контролираха събитията на терена в дуела с "дюшекчийте".

На 14 октомври Ливърпул ще има визита на ЛАСК Линц, докато ден по-рано Атлетико ще домакинства на Манчестър Юнайтед.

Динамичното темпо и атаките от двете страни властваха в дебютните минути. Още в първите 20 секунди Доминик Собослай комбинира с Александър Исак, като последният стреля покрай вратата и домакините пропуснаха да поведат.

Гостите не се забавиха с отговора, дошъл след шут на Хулиан Алварес, но Алисон спаси.

Испанците засилиха натиска и в 13-та минута изведеният Алекс Баена стреля доста неточно. Дойде ред и на англичаните да отвърнат тъй като, Брадли Баркола се озова в близост до врата и шутира от малък ъгъл, но Ян Облак не допусна колебания.

„Дюшекчийте“ обаче удариха първи в 17-та минута. Алварес се възползва от голямото си пространство в английската защита и изведе Маркос Йоренте, който бе изпуснат и се погрижи да накаже Алисон за 1:0.

„Червените“ трудно стигаха до опити за опасности в следващите минути. В 27-та Алварес стреля от далечна дистанция и изпробва рефлексите на Алисон, който се отчете с прекрасно спасяване.

Мърсисайдци не се отказаха от мисълта за изравнително попадение и то бе факт в 40-та минута. Тогава Облак отрази удар на Баркола, но стигна до Собослай. Той разигра с Роналд Араухо, който върна към унгареца. Последният остана сам срещу словенския страж и с удар в долния десен ъгъл прати топката във вратата му.

Стартът на второто полувреме също се оказа повече от позитивно за участника във Висшата лига. В 49-та минута Флориан Виртц изведе Баркола, а последният напредна сам срещу вратаря, но прати топката покрай вратата.

Секунди по-късно Рио Нгумоа проби и се възползва от грешка в дефанзивен план за отбора от Ла Лига. Топката стигна до Алексис Мак Алистър след рикошет и той не се поколеба, за да разстреля Облак с мощен шут и да изведе гостите до пълния обрат.

Англичаните продължиха да владеят инициативата и в големи периоди показваха, че не са далече от трети гол. Лошата новина обаче се оказа контузията на Баркола и той трябваше принудително да напусне.

Испанците надигнаха глава в хода на втората част, като стигнаха само до слаб шут на Алварес.

Мърсисайдци предприеха по-предпазлива игра и разчитаха на контраатаки.

В 89-та минута участникът във Висшата лига стигна до трети гол. Облак спаси удар на Виктор Муньос. Топката се озова в Жереми Фримпонг и той не сгреши при добавката но радостта траеше за кратко тъй като бе маркирана засада.

#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК Атлетико Мадрид #ФК Ливърпул

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