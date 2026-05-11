Димитър Бербатов направи отчет за работата си като съветник на служебния министър-председател Андрей Гюров

Чете се за: 04:05 мин.
"Сега, след приключването на този мандат, мога с гордост да заявя, че всяка поставена цел е не само изпълнена, но и административно подсигурена", заяви Бербатов.

Снимка: БТА
Димитър Бербатов направи отчет за работата си като съветник по въпросите на младежта и спорта на служебния министър-председател Андрей Гюров.

Големият български футболист и бивш национал, който заемаше позицията от 25 февруари до 7 май тази година, представи резултатите от двумесечната програма за реформа и модернизация на българския спорт.

"Преди два месеца поех отговорността да предложа нов път за българския спорт - път, основан на прозрачност, диалог и конкретни решения.

Сега, след приключването на този мандат, мога с гордост да заявя, че всяка поставена цел е не само изпълнена, но и административно подсигурена.

Българският спорт вече има своята нова рамка, върху която следващото ръководство на Министерството на младежта и спорта може да стъпи веднага.

Какво постигнахме за 70 дни?

1. ПЪЛЕН СТРУКТУРЕН АНАЛИЗ И ДИАЛОГ С ФЕДЕРАЦИИТЕ

Проведохме мащабно проучване с участието на всички лицензирани спортни федерации.

Резултатът, който беше презентиран на всички тях, в Гранитната зала на Министерския съвет (нещо, което досега не се беше случвало никога), е подробен доклад-анализ, който идентифицира системните проблеми - от административните тежести до дефицитите във финансирането.

Пълният доклад с анализа и конкретни предложения за решения е официално внесен в Министерския съвет и Министерството на младежта и спорта. Качен е и в социалния ми канал в LinkedIn.

2. МОДЕЛ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Едно от най-важните неща, които подготвихме, е финансов механизъм, за да може бизнесът в България да помага на спорта!

От 10% до 35% данъчно облекчение за бизнеса, инвестиращ в българския спорт.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, който предложих и се разработи заедно с Министерството на финансите, беше приет на последния Министерски съвет, на 7 май 2026 г. и е изпратен към деловодството на Народното събрание!

Новите народни представители трябва да го гласуват и решат дали да го приемат!

3. ИНИЦИАТИВАТА „ОТВОРЕНИ САЛОНИ“

Създадохме междуведомствена работна група с експерти от МОН, ММС, НСОРБ и СРСНПБ. Формулирахме ясни и сигурни правила на базата на вече работещ модел, по които училищната база да бъде достъпна за спортните клубове след часовете.

Резултатът: НСОРБ ще изпрати тези предложения до всички общини, а МОН - до всички Регионални управления на образованието (РУО) в страната.

ЗАЛОГ ЗА БЪДЕЩЕТО

Всичко постигнато дотук е експертно наследство. Внесената в Министерския съвет и Министерството на младежта и спорта документация съдържа пълния капацитет за мащабна реформа, която да превърне България в държава на здрави и активни хора.

Благодаря на премиера за доверието и на всички партньори от федерациите и министерствата за денонощната работа. Вярвам, че новият министър на младежта и спорта ще разпознае в тези документи правилната посока и ако сметне за добре, ще ги надгради в интерес на българското общество.

Надявам се, всички ние - спортната ощественост, федерации и клубове, да бъдем проактивни, да задаваме въпроси, да се търсят отговори, ако работа в посока подобряването и развитието на българския спорт, не се случва!

Спортът е надпартиен. Той е национална кауза. Моята работа по тази кауза продължава", се казва в отчета на Димитър Бербатов.

