Димитър Илиев официално предаде поста министър на младежта и спорта на своя наследник Енчо Керязов

За мен е истинско удоволствие да предам поста на г-н Енчо Керязов. Познавам Енчо като човек, който се грижи за спорта и за децата на България. На добър път! Накарайте ни да се гордеем с Вас“, заяви Димитър Илиев по време на церемонията по предаването на властта.

Енчо Керязов подчерта, че приема поста с ясното съзнание за отговорността към бъдещето на българския спорт и младите хора. Той заяви, че ще работи за развитие на превенцията сред децата и младите хора и за активно партньорство с държавните институции и местната власт в името на спорта и младежката политика.

„Елитният спорт е визитката на България пред света. Здрави деца означава силна България“, каза още новият министър на младежта и спорта.