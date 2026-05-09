БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
18-годишният Давид Иванов донесе злато за България на кон...
Чете се за: 01:07 мин.
Румен Радев: Огромен бюджетен дефицит и съмнителни...
Чете се за: 03:37 мин.
Гилермо Силва триумфира във втория етап от Джиро...
Чете се за: 02:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Димитър Кисимов ще спори за титлата на турнир в Офенбах

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

Кисимов е шампион на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия, а в момента заема рекордното за него 15-о място в световната ранглиста при юношите.

Димитър Кисимов
Снимка: БФ Тенис
Слушай новината

Димитър Кисимов се класира за финала на сингъл при юношите на силния турнир от категория J500 в Офенбах (Германия).

Поставеният под №5 българин поведе на полуфиналите с 6:4, 2:1, преди осмият в схемата Флин Томас (Швейцария) да прекрати участието си в мача.

Кисимов поведе с 4:1 в първия сет, допусна изравняване при 4:4, но проби отново за 5:4. При този резултат той сервира за спечелване на сета и го направи по убедителен начин.

Преди този мач Кисимов постигна още четири поредни победи при само два загубени сета. В спор за титлата утре той ще играе срещу победителя от мача между третия поставен представител на домакините Джейми Макензи (Германия) и №7 в схемата Тито Чавес (Испания).

Димитър Кисимов е шампион на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия, а в момента заема рекордното за него 15-о място в световната ранглиста при юношите.

#Димитър Кисимов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Певци и артисти с обща кауза: Лили Иванова организира благотворителен концерт
1
Певци и артисти с обща кауза: Лили Иванова организира...
НА ЖИВО: Гилермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
2
НА ЖИВО: Гилермо Силва триумфира във втория етап от Джиро...
Традиционният военен парад в Москва - тридневно примирие между Русия и Украйна
3
Традиционният военен парад в Москва - тридневно примирие между...
Министрите от кабинета "Радев" положиха клетва, кои са първите им задачи? (ОБЗОР)
4
Министрите от кабинета "Радев" положиха клетва, кои са...
Станчо Станев ще изпълнява функциите на председател на ДАНС до назначаването на нов титуляр на поста, реши кабинетът
5
Станчо Станев ще изпълнява функциите на председател на ДАНС до...
Румен Радев: Огромен бюджетен дефицит и съмнителни договори за „елементарни дейности“ излизат наяве
6
Румен Радев: Огромен бюджетен дефицит и съмнителни договори за...

Най-четени

Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
1
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
2
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
3
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
4
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
5
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни и ще можем да изпълняваме задачите си
6
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни...

Още от: Български тенис

Илиян Радулов се класира за финала на турнир в Испания
Илиян Радулов се класира за финала на турнир в Испания
Пьотр Нестеров спечели най-голямата титла в кариерата си до момента Пьотр Нестеров спечели най-голямата титла в кариерата си до момента
Чете се за: 01:10 мин.
Димитър Кисимов се класира за полуфиналитеm на турнир в Офенбах Димитър Кисимов се класира за полуфиналитеm на турнир в Офенбах
Чете се за: 01:15 мин.
Пьотр Нестеров се класира за финала в Санта Маргерита ди Пула Пьотр Нестеров се класира за финала в Санта Маргерита ди Пула
Чете се за: 01:22 мин.
Илиян Радулов продължава без грешка и достигна полуфиналите в Сабадел Илиян Радулов продължава без грешка и достигна полуфиналите в Сабадел
Чете се за: 01:10 мин.
Динко Динев приключи участието си на четвъртфиналите на двойки в Бразавил Динко Динев приключи участието си на четвъртфиналите на двойки в Бразавил
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Европа празнува единството: Хиляди посетиха институциите в Брюксел
Европа празнува единството: Хиляди посетиха институциите в Брюксел
Чете се за: 02:40 мин.
По света
В 30 града прозвуча химнът на Европа, София посрещна празника с велошествие (СНИМКИ) В 30 града прозвуча химнът на Европа, София посрещна празника с велошествие (СНИМКИ)
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
„Росатом“ заяви готовност да развива ядрени проекти в България, Унгария и Словакия „Росатом“ заяви готовност да развива ядрени проекти в България, Унгария и Словакия
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Скандал в българската църква “Свети Георги” в Одрин - гръцки духовници настояват за богослужение на гръцки език Скандал в българската църква “Свети Георги” в Одрин - гръцки духовници настояват за богослужение на гръцки език
Чете се за: 06:17 мин.
18-годишният Давид Иванов донесе злато за България на кон с гривни...
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
БАБХ: Овладяно е огнището на антракс в Силистренско
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
19 задържани при спецоперация на СДВР срещу разпространението на дрога
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Брокерът Димитър Калайджиев: Когато инвестирате в имот, не смятайте...
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ