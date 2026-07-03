Димитър Кузманов допусна поражение на четвъртфиналите на турнир в Брашов

Димитър Кузманов отпадна на четвъртфиналите на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 75" в Брашов (Румъния) с награден фонд 97 640 евро.

32-годишният българин, който премина успешно през квалификациите, отстъпи пред втория поставен Жомбор Пирош (Унгария) с 2:6, 3:6 за 75 минути на корта.

Кузманов загуби два пъти подаването си в първия сет и още два пъти във втория, приключвайки участието си в надпреварата. Преди този двубой той записа четири поредни победи.

Пловдивчанинът все пак заработи 16 точки за световната ранглиста на АТР, в която заема 427-ото място, както и 2825 евро от наградния фонд на надпреварата.