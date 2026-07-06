Димитър Кузманов преодоля квалификациите на турнир от сериите "Чалънджър 125" в Германия

Българинът Димитър Кузманов преодоля квалификациите и се класира за основната схема на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 125" в Германия с награден фонд 203 900 евро.

№6 в пресявките Кузманов надделя над осмия поставен Роберт Стромбахс (Латвия) с 6:2, 6:2 за 73 минути.

Опитният 32-годишен пловдивчанин спечели мача, след като направи серии от по пет поредни гейма и в двата сета.

С успеха той заработи 2045 евро и 5 точки за световната ранглиста, в която заема 427-ата позиция в момента.

Жребият за попълване на основната схема е по-късно днес, а потенциалните съперници а българина са Себастиан Офер (Австрия), Ян Чоински (Великобритания), Далибор Свръчина (Чехия), Факундо Диас Акоста (Аржинтана), Юго Гастон (Франция) или Тимофей Скатов (Казастан).