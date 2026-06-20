Димитър Кузманов претърпя поражение на полуфиналите на тенис турнира в Самобор (Хърватия)

Димитър Кузманов отпадна на полуфиналите на сингъл на тенис турнира на клей в Самобор (Хърватия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Четвъртият поставен Кузманов претърпя поражение от Никита Мащаков (Украйна) с 2:6, 1:6 в двубой, продължил час и 36 минути игра.

Българският тенисист допусна ранен пробив в началото на двубоя и изостана с 1:3. Той намали за 2:3, но последва нова серия от три успешни гейма за Мащаков, който взе първия сет с 6:2.

Събитията се повториха и във втората част. Украинецът поведе с 2:0 след пробив в първия гейм, Димитър Кузманов направи резултата 1:2, но Никита Машаков спечели четири поредни гейма, а с това и мача след 6:1.

Сега за Кузманов предстои участие на турнир от сериите "Чалънджър" в Пловдив, където ще стартира от основната схема.