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Димитър Кузманов приключи участието си в Братислава още в първия кръг

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Спорт
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Българинът отстъпи на поставения под №8 Чун-Син Цън след драматичен тайбрек в откриващия сет

Димитър Кузманов приключи участието си в Братислава още в първия кръг
Снимка: БТА
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Димитър Кузманов отпадна в първия кръг на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 100“ в Братислава (Словакия), който е с награден фонд от 160 680 евро.

Втората ракета на България загуби от осмия поставен Чун-Син Цън (Тайван) с 6:7(8), 1:6 за час и 30 минути игра.

32-годишният пловдивчанин влезе в основната схема като „щастлив губещ“ от квалификациите, но беше близо до спечелването на първия сет. Кузманов поведе с 3:0 гейма, преди съперникът му да възстанови равенството. В последвалия оспорван тайбрек българинът стигна до сетбол при 7:6 точки, но не успя да го реализира. След като отрази два сетбола, той все пак отстъпи с 8:10.

Загубеният първи сет се оказа решаващ за развоя на срещата. Във втората част Цън наложи превъзходството си и с два пробива натрупа аванс от 5:0, преди да затвори мача на собствен сервис.

Въпреки ранното отпадане Кузманов си осигури 1605 евро от наградния фонд и две точки за световната ранглиста на ATP, в която в момента заема 357-ото място.

#АТР Чалънджър в Братислава #Димитър Кузманов

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