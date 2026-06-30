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Димитър Кузманов продължава към втория кръг след обрат на тенис турнира от сериите "Чалънджър 75" в Брашов

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Спорт
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32-годишният българин постигна обрат срещу руснака Иля Симакин

димитър кузманов успя намери основната схема тенис турнира сериите атр 250 букурещ
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Димитър Кузманов се класира за втория кръг на тенис турнира на клей от сериите "Чалънджър 75" в Брашов (Румъния) с награден фонд 97 640 евро.

32-годишният българин, който премина успешно през квалификациите, постигна обрат срещу друг квалификант в лицето руснака Иля Симакин, с 3:6, 6:4, 6:2 за два часа и 14 минути на корта.

В първия сет Симакин успя да пробие за 4:2 и след като не се стигна до отговор от страна на Кузманов и руснакът поведе в общия резултат. Втората част беше изключително равностойна и първият брейк дойде чак в последния десети гейм, когато българинът поведе с 40:15 точки и се възползва от втория си сетбол.

Кузманов отново пръв успя да стигне до точка за пробив в решаващия сет, когато при 2:1 в своя полза се възползва от излизане на противника си на мрежата и реализира брейк с бекхенд по правата. Впоследствие българинът осъществи още един пробив при 5:2 и така завърши обрата.

Така Димитър Кузманов заработи 10 точки за световната ранглиста на АТР, в която заема 427-ото място, както и 1590 евро от наградния фонд на надпреварата.

В следващия кръг пловдивчанинът ще се изправи срещу победителя от двубоя между шестия поставен в схемата Лука Павлович (Франция) и квалификанта Акира Сантилан (Япония).

#Димитър Кузманов

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