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Димитър Кузманов продължава на полуфиналите на турнира в Хърватия

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Спорт
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Българският тенисист постигна нова победа в Самобор.

димитър кузманов осигури четвъртфинал лион
Снимка: БТА
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Димитър Кузманов се класира за полуфиналите тенис турнира на клей в Самобор (Хърватия) с награден фонд от 30 хиляди долара. Поставеният под №4 българин се наложи драматично след обрат с 5:7, 6:1, 7:6 (4) срещу участващия с "уайлд кард" Йозеф Ковалик.

32-годишният Кузманов допусна пробив в 11-ия гейм на първия сет, след което словакът сервира успешно и поведе в двубоя.

Във втората част българският тенисист на два пъти спечели подаването на Ковалик и навакса изоставането си след категорично 6:1.

Третият сет премина равностойно, с по един разменен пробив. В средата на тайбрека нямаше надмощие, точките бяха 4:4, но Кузманов спечели следващите три разигравания, приключвайки двубоя за 3 часа и 9 минути.

На полуфиналите в събота Димитър Кузманов ще се изправи срещу украинеца Никита Мащаков.

#Димитър Кузманов

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