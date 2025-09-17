БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
Чете се за: 00:10 мин.
Патриархът: Вярата, надеждата и любовта - няма нещо...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Димитър Кузманов с труден успех в Румъния

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Запази

Във втория кръг българският тенисист ще играе срещу квалификанта Дан Томеску.

димитър кузманов осигури четвъртфинал лион
Снимка: БТА
Слушай новината

Българският тенисист Димитър Кузманов се класира за втория кръг на турнира на червени кортове в Търгу Муреш, Румъния. Българинът, който е поставен под номер 3 в схемата, победи трудно със 7:6 (3), 4:6, 6:1 Иняки Монтес де ла Торе.

Кузманов на два пъти изоставаше с пробив при 4:5 и 5:6 в първия сет, но успя да се добере до тайбрек, спечелен от него със 7:3.

Във втората част премина при превъзходство за испанеца, който успя да се върне в двубоя.

32-годишният Кузманов постигна решителен пробив за 2:1 в третия сет, след което още два пъти спечели подаването на своя противник, приключвайки двубоя след три часа и 19 минути.

Във втория кръг българският тенисист ще играе срещу квалификанта Дан Томеску (Румъния) или Андреа Пичоне (Италия).

#Димитър Кузманов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Предстои осезаемо захлаждане - кога започват валежите?
1
Предстои осезаемо захлаждане - кога започват валежите?
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
2
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
4
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Отлична реколта от грозде - цената на виното обаче ще върви нагоре, пресмятат производители
5
Отлична реколта от грозде - цената на виното обаче ще върви нагоре,...
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
6
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Тенис

Известни са потенциалните съперници на България за Световна група за Купа "Дейвис"
Известни са потенциалните съперници на България за Световна група за Купа "Дейвис"
Италия продължава защитата на титлата си за Били Джийн Кинг къп Италия продължава защитата на титлата си за Били Джийн Кинг къп
Чете се за: 01:15 мин.
Денчева и Константинова се класираха за втория кръг на сингъл на европейското лично до 18 г. Денчева и Константинова се класираха за втория кръг на сингъл на европейското лично до 18 г.
Чете се за: 01:32 мин.
Шиникова потегли успешно на сингъл и двойки в Монастир Шиникова потегли успешно на сингъл и двойки в Монастир
Чете се за: 01:02 мин.
Проклятието на Ню Йорк! Проклятието на Ню Йорк!
Чете се за: 04:10 мин.
Гърневска и Александрова продължават към 1/4-финалите на турнира в Пазарджик Гърневска и Александрова продължават към 1/4-финалите на турнира в Пазарджик
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Патриархът: Вярата, надеждата и любовта - няма нещо по-голямо в този живот
Патриархът: Вярата, надеждата и любовта - няма нещо по-голямо в...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
НА ЖИВО: Депутатите обсъждат петия вот на недоверие към правителството НА ЖИВО: Депутатите обсъждат петия вот на недоверие към правителството
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Борисов: За разлика от ПП-ДБ не сме всеядни Борисов: За разлика от ПП-ДБ не сме всеядни
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
Чете се за: 00:10 мин.
По света
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Чете се за: 03:45 мин.
Регионални
Доналд Тръмп и Мелания пристигнаха във Великобритания
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Вземете връхна дреха и чадър - ще ви трябват
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Убийството на Чарли Кърк: Прокуратурата иска смъртна присъда за...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ