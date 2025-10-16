БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Димитър Кузманов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир в Гърция

Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Победа за втората ракета на България в Херсонисос.

прекъснаха мач димитър кузманов задар
Снимка: БТА
Слушай новината

Втората ракета на България Димитър Кузманов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира от сериите "Чалънджър 50" на твърди кортове в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 54 хиляди евро.

Поставеният под №4 Кузманов победи квалификанта Чарлс Бруум (Великобритания) с 6:3, 6:1 за 85 минути.

32-годишният пловдивчанин на два пъти пропиля пробив аванс в началото, но все пак стигна до успеха в първия сет със серия от три поредни гейма. Във втората част той дръпна с 4:0 и до края нямаше проблеми да затвори мача.

С успеха Кузманов заработи 1545 евро и 8 точки за световната ранглиста, в която в момента заема 258-ата позиция.

Той достигна до първи четвъртфинал във веригата от юни в Роаян (Франция), където игра в мача за титлата, а следващият му съперник ще бъде преминалият през квалификациите Раду Албот (Молдова). Двамата трябваше да се срещнат през миналата седмица на друг "Чалънджър" от същия ранг в Херсонисос, но българинът се отказа заради заболяване. Преди това Албот имаше пет победи в шест мача срещу Кузманов.

