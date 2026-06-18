Димитър Кузманов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир в Самобор

Българинът Димитър Кузманов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Самобор (Хърватия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Четвъртият поставен в схемата Кузманов постигна победа над участващия с „уайлд кард“ представител на домакините Антонио Волявец с категоричното 6:1, 6:4 за 101 минути.

32-годишният пловдивчанин взе първите пет гейма по пътя си към успеха в откриващия сет. Във втората част той направи нова серия от четири последователни гейма, с което поведе с 5:2 и сервираше за мача. Българинът обаче загуби следващите осем разигравания и при 5:4 използва медицински таймаут, след който все пак успя да затвори мача при собственото си подаване срещу 20-годишния хърватин.

Така за място на полуфиналите Кузманов очаква победителя от срещата между квалификанта Пьотр Галус (Полша) и получилия „уайлд кард“ Йозеф Ковалик (Словакия), бивш №80 в световната ранглиста.