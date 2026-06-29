БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Петима души загинаха при стрелба в германската провинция...
Чете се за: 00:52 мин.
Публикуваха резултатите от външното оценяване след 7-и и...
Чете се за: 00:32 мин.
АПИ спира ремонтите по пътищата към черноморските курорти...
Чете се за: 01:12 мин.
12-годишно дете успя да спре семейния автомобил на АМ...
Чете се за: 01:20 мин.
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи...
Чете се за: 03:37 мин.
Властите в Кипър разследват смъртта на две деца от България
Чете се за: 01:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Димитър Кузманов се класира за основната схема на турнир от сериите "Чалънджър 75"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Запази

Българският тенисист преодоля квалификациите в Брашов.

димитър кузманов приключи загреб
Снимка: БТА
Слушай новината

Димитър Кузманов преодоля успешно квалификациите и се класира за основната схема на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 75" в румънския град Брашов с награден фонд 97 640 евро.

Пловдивчанинът, който е поставен под №6 в схемата на пресявките, Петер Мак (Унгария) с 4:6, 6:3, 6:0 за точно два часа на корта и записа втори успех в надпреварата.

Българинът загуби първия сет, след като не удържа подаването си в деветия гейм. В следващите две части обаче той доминираше и след серия от седем поредни гейма в края затвори мача.

Съперникът на Кузманов в първия кръг на основната схема ще стане ясен по-късно днес.

#Димитър Кузманов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
1
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
България пречупи домакина Черна гора и ще спори с Турция за титлата на Балканиадата до 18 години
2
България пречупи домакина Черна гора и ще спори с Турция за титлата...
Жега в Европа - рекорд в Германия, бури в Париж и Брюксел
3
Жега в Европа - рекорд в Германия, бури в Париж и Брюксел
България се измъкна от капана на Украйна в Лигата на нациите
4
България се измъкна от капана на Украйна в Лигата на нациите
12-годишно дете успя да спре семейния автомобил на АМ "Струма", на майка му ѝ прилошало зад волана
5
12-годишно дете успя да спре семейния автомобил на АМ...
Петима души загинаха при стрелба в германската провинция Долна Саксония
6
Петима души загинаха при стрелба в германската провинция Долна...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
3
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
4
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
5
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията на "Майчин дом"
6
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията...

Още от: Тенис

Пьотр Нестеров не успя да се класира в основната схема на турнир от сериите "Чалънджър"
Пьотр Нестеров не успя да се класира в основната схема на турнир от сериите "Чалънджър"
Без промяна за Виктория Томова в ранглистата на WTA Без промяна за Виктория Томова в ранглистата на WTA
Чете се за: 01:00 мин.
Григор Димитров обратно в Топ 150 Григор Димитров обратно в Топ 150
Чете се за: 01:57 мин.
Обрат: Ема Радукано аут от Уимбълдън Обрат: Ема Радукано аут от Уимбълдън
Чете се за: 01:30 мин.
Шест мача, които не бива да пропускате в първия кръг на Уимбълдън при жените Шест мача, които не бива да пропускате в първия кръг на Уимбълдън при жените
Чете се за: 05:37 мин.
Шест мача, които не бива да пропускате в първия кръг на Уимбълдън при мъжете Шест мача, които не бива да пропускате в първия кръг на Уимбълдън при мъжете
Чете се за: 06:22 мин.

Водещи новини

12-годишно дете успя да спре семейния автомобил на АМ "Струма", на майка му ѝ прилошало зад волана
12-годишно дете успя да спре семейния автомобил на АМ...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
АПИ спира ремонтите по пътищата към черноморските курорти и към Гърция АПИ спира ремонтите по пътищата към черноморските курорти и към Гърция
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Петима души загинаха при стрелба в германската провинция Долна Саксония Петима души загинаха при стрелба в германската провинция Долна Саксония
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Публикуваха резултатите от външното оценяване след 7-и и 10-и клас Публикуваха резултатите от външното оценяване след 7-и и 10-и клас
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Как да се предпазим от код „Горещо време“?
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Полицаи спряха тир със спукани въздушни възглавници и откачен заден...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Заради подкуп от 8000 евро: Шефът на ВиК-Несебър с обвинение,...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Трагедията във Венецуела: 1450 вече са жертвите на земетресенията,...
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ