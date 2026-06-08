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Димитър Кузманов загуби във втория кръг на квалификациите на "Чалънджър" в Братислава

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Спорт
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Надпреварата е с награден фонд 160 680 евро.

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Димитър Кузманов загуби във втория кръг на квалификациите на турнира на клей от сериите "Чалънджър 100" в Братислава (Словакия) с награден фонд 160 680 евро.

Българинът, който е девети поставен в пресявките, допусна обрат и загуби с 6:3, 4:6, 2:6 от поставения под №2 Бувайсар Гадамаури (Белгия). Срещата продължи час и 56 минути.

Кузманов поведе с 3:0 в началото на мача и запази преднината си, за да спечели първия сет с 6:3. Втората част беше решена от един пробив в десетия гейм в полза на Гадамаури и така се стигна до решителен трети сет. В него Кузманов изостана с 0:3, а след още един пробив го загуби с 2:6.

Димитър Кузманов все пак заработи 2 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица е под №357.

Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Донски, който вчера стана вицешампион на сингъл на турнир "Чалънджър" в Сентурион (Република Южна Африка), ще започне от основната схема на сингъл и на двойки в Братислава.

При дуетите българинът и Андрю Паулсон (Чехия) са трети поставени и първите им съперници ще бъдат Лукаш Покорни (Словакия) и Виталий Сачко (Украйна), а на сингъл Донски ще играе срещу бразилеца Жоао да Силва.

#Димитър Кузманов

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