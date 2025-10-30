Димитър Митов записа "суха мрежа" при успех на Абърдийн в шотландското първенство

Димитър Митов запази "суха мрежа" при успеха на Абърдийн над Килмарнък с 1:0 като гост в шотландското първенство. Отборът му се отлепи от дъното, като вече е 10-и с 10 точки. Килмарнък също е с 10 точки и две места по-нагоре от Абърдийн.

Това е четвърти мач през сезона в Шотландия без попадение във вратата на Митов, с което той подобри личната си статистика през лошия за него октомври, в който допусна шест гола от Турция с националния тим и също шест от АЕК (Атина) в Лигата на Конференциите на УЕФА.

Единственото попадение в мача беше дело на лятното попъление – 33-годишният национал на Шотландия Стюърт Армстронг.

Абърдийн бяха по-добрият отбор в ожесточеното първо полувреме, като Александър Йенсен имаше ранен шанс, преди Стюарт Армстронг овладее топката след отклонен удар на Йеспер Карлсон. Ветеранът стреля покрай Тоби Олувайеми и отбеляза единствения гол в мача.

Второто полувреме беше за домакините, които упражниха сериозен натиск, а Митов трябваше да направи четири решаващи спасявания. Веднъж и прецизността на системата за видеопомощ (ВАР) му помогна, за да отмени гол поради засада. В последните 15 минути на срещата следваха центрирания едно след друго пред Митов и в допълнение три ъглови удара, но резултатът се запази.

В сайта на Лигата българският вратар беше оценен със 7.5, което е втората най-висока оценка в тима след тази на центрaлния бранител Джак Милн, който има 7.8.

Изненадващият лидер в лигата Хартс два пъти догонваше, но в крайна сметка завърши 2:2 при визитата си в Пейси на отбора на Сейнт Мирън, което позволи на Селтик да стопи преднината им. "Детелините" отнесоха Фолкърк с 4:0 и събраха 20 точки, като изостават на 6 от върха. В първия шампионатен мач с новия си треньор Дани Рьол Глазгоу Рейнджърс си осигури победата с 1:0 при гостуването на Хибърниън и излезе 3-и с 15 точки.