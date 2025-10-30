БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин: Какво си казаха...
Чете се за: 03:30 мин.
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Чете се за: 02:55 мин.
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
Напусна ни Иван Тенев
Чете се за: 00:40 мин.
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване...
Чете се за: 00:57 мин.
Тръмп нареди на Пентагона: Незабавен старт на тестове с...
Чете се за: 07:45 мин.
"20 години чакахме този момент": Големият...
Чете се за: 02:15 мин.
Трети заподозрян е задържан за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:30 мин.

Димитър Митов записа "суха мрежа" при успех на Абърдийн в шотландското първенство

В сайта на Лигата българският вратар беше оценен със 7.5, което е втората най-висока оценка в тима след тази на центрaлния бранител Джак Милн, който има 7.8.

димитър митов записа суха мрежа успех абърдийн шотландското първенство
Слушай новината

Димитър Митов запази "суха мрежа" при успеха на Абърдийн над Килмарнък с 1:0 като гост в шотландското първенство. Отборът му се отлепи от дъното, като вече е 10-и с 10 точки. Килмарнък също е с 10 точки и две места по-нагоре от Абърдийн.

Това е четвърти мач през сезона в Шотландия без попадение във вратата на Митов, с което той подобри личната си статистика през лошия за него октомври, в който допусна шест гола от Турция с националния тим и също шест от АЕК (Атина) в Лигата на Конференциите на УЕФА.

Единственото попадение в мача беше дело на лятното попъление – 33-годишният национал на Шотландия Стюърт Армстронг.

Абърдийн бяха по-добрият отбор в ожесточеното първо полувреме, като Александър Йенсен имаше ранен шанс, преди Стюарт Армстронг овладее топката след отклонен удар на Йеспер Карлсон. Ветеранът стреля покрай Тоби Олувайеми и отбеляза единствения гол в мача.

Второто полувреме беше за домакините, които упражниха сериозен натиск, а Митов трябваше да направи четири решаващи спасявания. Веднъж и прецизността на системата за видеопомощ (ВАР) му помогна, за да отмени гол поради засада. В последните 15 минути на срещата следваха центрирания едно след друго пред Митов и в допълнение три ъглови удара, но резултатът се запази.

В сайта на Лигата българският вратар беше оценен със 7.5, което е втората най-висока оценка в тима след тази на центрaлния бранител Джак Милн, който има 7.8.

Изненадващият лидер в лигата Хартс два пъти догонваше, но в крайна сметка завърши 2:2 при визитата си в Пейси на отбора на Сейнт Мирън, което позволи на Селтик да стопи преднината им. "Детелините" отнесоха Фолкърк с 4:0 и събраха 20 точки, като изостават на 6 от върха. В първия шампионатен мач с новия си треньор Дани Рьол Глазгоу Рейнджърс си осигури победата с 1:0 при гостуването на Хибърниън и излезе 3-и с 15 точки.

#ФК Абърдийн #Димитър Митов

