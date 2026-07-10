Димитър Папазов получи шанс с първия отбор на Болоня

Българският защитник Димитър Папазов направи още една важна крачка в развитието си, след като беше включен в състава на Болоня за подготвителния лагер на първия тим. Новината беше съобщена от италианското издание 1000cuorirossoblu.it, а повиквателната идва по решение на новия старши треньор Доменико Тедеско.

След два успешни сезона в Примаверата на клуба роденият през 2006 година бранител получава възможност да се подготвя с представителния състав на Болоня. Папазов е сред групата на най-перспективните млади футболисти, които ще имат шанс да се докажат пред треньорския щаб по време на лятната подготовка.

Българинът се утвърди като основен играч на младежкия тим благодарение на постоянството и развитието си през последните две години. Освен че може да действа както като централен, така и като краен защитник, Папазов демонстрира способност да се адаптира към различни тактически схеми и да играе еднакво уверено както в защита с трима, така и с четирима футболисти.

Според информациите не е изключено след края на подготовката защитникът да бъде преотстъпен, за да натрупа повече игрови минути на мъжко ниво. Самото му включване в лагера на първия отбор обаче е поредното доказателство, че в Болоня оценяват високо развитието на българския талант.