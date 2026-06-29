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Димитър Папазов започва лятна подготовка с Болоня

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Спорт
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Младежкият футболен национал на България има шанс да впечатли Доменико Тедеско с изявите си.

Димитър Папазов
Снимка: снимка: Личен архив
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Младежкият футболен национал Димитър Папазов ще започне лятна подготовка с представителния отбор на Болоня на 7 юли, съобщиха от италианския първодивизионен клуб.

Новият старши треньор на тима от Серия А Доменико Тедеско иска да се запознае с качествата на 19-годишния ляв бранител, след което ще прецени дали ще разчита на Папазов за срещите от елита на италианското калчо през следващата кампания, или младокът ще бъде преотстъпен, за да трупа игрови опит.

Интерес към българина има от три клуба от втория италиански ешелон, както и от Ещрела Амадора (Португалия) и Сервет (Швейцария), но първо се очаква решението на Тедеско.

Младокът направи отличен сезон с втория отбор на Болоня, като записа 1 гол и 1 асистенция в 37 мача. От клуба са доволни от българина и искат да продължат договора му, който е до лятото на 2028 година, като вече водят преговори за условията за нов контракт с мениджърите на играча.

Папазов е юноша на Ботев Пловдив, а преди две години премина на "Ренато Дал'Ара".

#Димитър Папазов #Болоня

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