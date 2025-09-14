Димитър Стоянов: Възможен е политически проект на президента Радев

Секретарят по сигурност и отбрана на президента Румен Радев, Димитър Стоянов, не изключи възможността за бъдещ политически проект около държавния глава. В ефира на Нова телевизия той обясни, че решението за създаването на нов политически субект е изцяло в ръцете на президента. „Няма как аз да го кажа, по простата причина, че не участвам в партийно инженерство“, заяви Стоянов.

Той отбеляза, че „много хора чакат алтернатива“ и възможността за такъв проект не може да се изключи. Той уточни, че няма намерение да се включва, освен ако не бъде официално поканен. Относно времевия хоризонт на евентуалния проект Стоянов заяви уклончиво: „Нека да се появи на бял свят и тогава да коментираме каква е целта му“.

Стоянов защити поведението на президента по отношение на критиките към управляващите, като припомни, че Румен Радев изразява позиции още от 2017 г. и че Конституцията позволява на държавния глава да прави политически изказвания. Той подчерта, че изпълнителната власт в България е „узурпирана от Борисов и Пеевски“ и увери, че президентът няма никакви връзки с депутата Делян Пеевски.



Депутатът от ДПС – Ново начало Калин Стоянов, който е бивш вътрешен министър, обвини секретаря на президента в злоупотреба с привилегии от НСО. В публикация във Facebook той посочи, че Димитър Стоянов използва 24-часово автомобили и шофьори на НСО, въпреки че неговата длъжност не му дава право на това по закон.

„Разбирам огромното му желание да продължи да бъде развозван като куфар в един от най-новите автомобили на НСО“, коментира Калин Стоянов. Според него президентският кортеж във Варна е бил съставен от седем автомобила, а не от три, както твърди Стоянов, и включвал моторизирани патрули и автопатрул на ОДМВР-Варна.

Депутатът изрази недоволство от липсата на отчетност и прозрачност от страна на администрацията на президента и зададе конкретни въпроси за лицата, които са ползвали превозните средства, включително дали сред тях има близки, приятели или роднини на президента.

Калин Стоянов припомня, че Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред вече е предложила отпадане на чл. 14, ал. 1, т. 14 от Закона за НСО, който е основата за тези привилегии, и подчерта, че ако предложението бъде прието, „на Димитър Стоянов ще му се наложи да слезе от S-класата и да потърси други варианти за придвижване“.