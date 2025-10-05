Димитър Янакиев стана шампион на единично при мъжете на международен турнир по бадминтон в София

Димитър Янакиев стана шампион на единично мъже на международния турнир по бадминтон от категория "Future Series", който се провежда в столичната зала "Европа".

Водачът в схемата Янакиев победи на финала Йоан Барбиери (Франция) с 21:16, 21:13, след като показа по-добра игра. Така той взе златото, записвайки пет поредни успеха.

България завършва надпреварата с още четири бронзови отличия, които спечелиха на двойки мъже Иван Русев и Красимир Тодоров и на двойки жени Михаела Чепишева и Цветина Попиванова.

На единично жени победителка е Зехра Ердем (Турция), а на смесени двойки триумфираха Андрия Додер и Сара Лончар (Сърбия).

В турнира участваха над 250 състезатели.