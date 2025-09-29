Димитрис Итудис: Ще водим постоянна комуникация с Борислав Младенов

Димитрис Итудис отбеляза, че води постоянна комуникация с Борислав Младенов, който бе преотстъпен от Апоел Тел Авив във Виена за новия сезон. Старши треньорът на израелците е на мнение, че австрийците ще са конкурентна звезда за българския национал. Припомняме, че крилото и участникът в Евролигата се съгласиха на договор за следващите три години.

Гъркът говори на откритата тренировка на тима от Тел Авив преди дебюта му в турнира на богатите. Утре (вторник) действащият шампион в Еврокъп ще приеме Барселона от 19:00 часа на старта на най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент. Мачът ще бъде изигран в „Арена 8888“.

"Казал му всички мои препоръки и смятам, че във Виена има добра среда. Говорих с него, с мениджърите му и баща му и смятам, че нещата се развиват според плана. Той ще играе в много конкурентна лига - говоря за Адриатическата лига, където отборът ще участва. Тимът му е много добре организиран, така че само трябва да бъде здрав и ще видим как ще се развият нещата. Ще водим постоянна комуникация, така че и аз, и моите помощник-треньори ще бъдем наясно с прогреса му“, поясни гръцкият специалист.

Той не скри вълнението си от дебюта на „червените“ в Евролигата.

"Много сме развълнувани да стартираме с участието си в Евролигата в България, както и да представяме Апоел Тел Авив и израелския баскетбол в турнир. Вече сме нетърпеливи и се подготвяме по възможно най-добрия начин. Ситуацията не е лесна, а най-трудното е, че няма да можем да разчитаме на нашите фенове и атмосферата, която създават, но предвид с времето и следващите възможности те също ще дойдат. От друга страна, трябва да бъдем реалисти, че просто сме принудени да играем другаде, а не в Израел. В същото време сме щастливи, че бяхме приети в София и България като цяло и всъщност очакваме доста добра бройка български фенове тук, а това е хубаво."

"През лятото трябваше да вземем някои решения, предвид обстоятелствата и ограниченията, които имаме. Искахме да имаме два конкурентоспособни отбора за Евролигата и израелското първенство, и искахме по-дълъг състав, за да може да реагираме при непредвидени ситуации. Имаме нужда от дълбочина в състава, за да функционираме нормално. В също време са ни необходими повече тренировки и да намерим правилната химия в тима“, продължи наставникът.

"Аз лично все още имам страстта за работа и обичам това, което правя, независимо колко години минават. Виждате и играчите тренират много професионално. Има много разлики от дебюта ми в Евролигата и сега, така че ще видим какво ще се случи. Сега бъдещето ни е Барселона, няма какво повече да кажа. Искаме да покажем на Евролигата, че мястото ни е тук“, каза още един от най-добрите треньори в Европа.

Специалистът не пожела да постави конкретни цели за сезона в Евролигата за Апоел Тел Авив.

"Нашето ръководство поставя високи стандарти и ние искаме да ги изпълним, но нека вървим стъпка по стъпка. Нека да изиграем първия мач и да опитаме да победим срещу Барселона, а след това ще видим“, завърши Итудис.