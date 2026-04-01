Димитрис Итудис: Трябва да бъдем агресивни срещу Панатинайкос

Димитрис Итудис определи като важен мачът на Апоел Тел Авив срещу Панатинайкос в Евролигата. Израелците приемат гърците в среща от 35-ия кръг, а техният старши треньор смята, че трябва да бъдат агресивни и да демонстрират голямо желание.

На тренировката преди срещата Итудис заяви, че очаква феновете на „детелините“ да подкрепят своите любимци срещу израелците за двубоя, който ще се изиграе утре (четвъртък) в „Арена 8888“ от 20:00 часа, както и на доста български привърженици. Гъркът смята, че напрежението върви с треньорската професия и баскетбола.

„Подготвяме се за много важен мач. Както казахте, идваме от две гостувания срещу Реал Мадрид и Баскония, в които нямахме толкова обещаващи представяния. Трябва да излезем в утрешния мач с наистина голямо желание и да се борим срещу много добър отбор. Но ние също сме много добър тим. И двата тима преследват подобна цел - да достигнем плейофите. За да го постигнем, трябва наистина да демонстрираме голямо желание, да бъдем агресивни през целия мач“, започна наставникът.

"Очаквам да има фенове на Панатинайкос, надяваме се да има и доста български фенове, но вярвам, че ще дойдат доста хора, които ще подкрепят Панатинайкос, което е очаквано предвид обстоятелствата. Знаем, че да нашите фенове не е лесно да пътуват, но положението е такова", допълни той.

Именитият специалист коментира и влиянието на напрежението с наближаването на края на сезона.

"Напрежението върви със самата работа. Не трябва да правиш това, ако не можеш да се справиш с напрежението“, коментира Итудис.