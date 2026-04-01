Димитрис Итудис: Трябва да бъдем агресивни срещу Панатинайкос

Очаквам да има фенове на Панатинайкос, надяваме се да има и доста български фенове, заяви треньорът на Апоел преди мача от Евролигата в София.

Димитрис Итудис определи като важен мачът на Апоел Тел Авив срещу Панатинайкос в Евролигата. Израелците приемат гърците в среща от 35-ия кръг, а техният старши треньор смята, че трябва да бъдат агресивни и да демонстрират голямо желание.

На тренировката преди срещата Итудис заяви, че очаква феновете на „детелините“ да подкрепят своите любимци срещу израелците за двубоя, който ще се изиграе утре (четвъртък) в „Арена 8888“ от 20:00 часа, както и на доста български привърженици. Гъркът смята, че напрежението върви с треньорската професия и баскетбола.

Подготвяме се за много важен мач. Както казахте, идваме от две гостувания срещу Реал Мадрид и Баскония, в които нямахме толкова обещаващи представяния. Трябва да излезем в утрешния мач с наистина голямо желание и да се борим срещу много добър отбор. Но ние също сме много добър тим. И двата тима преследват подобна цел - да достигнем плейофите. За да го постигнем, трябва наистина да демонстрираме голямо желание, да бъдем агресивни през целия мач“, започна наставникът.

"Очаквам да има фенове на Панатинайкос, надяваме се да има и доста български фенове, но вярвам, че ще дойдат доста хора, които ще подкрепят Панатинайкос, което е очаквано предвид обстоятелствата. Знаем, че да нашите фенове не е лесно да пътуват, но положението е такова", допълни той.

Именитият специалист коментира и влиянието на напрежението с наближаването на края на сезона.

"Напрежението върви със самата работа. Не трябва да правиш това, ако не можеш да се справиш с напрежението“, коментира Итудис.

#Евролига 2025/26 #БК Апоел Тел Авив #Димитрис Итудис #БК Панатинайкос

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
2
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
4
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Празнуваме Цветница!
5
Празнуваме Цветница!
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
6
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Рилски спортист навакса пасив от 16 точки и победи Локомотив Пловдив
Рилски спортист навакса пасив от 16 точки и победи Локомотив Пловдив
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт" Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
27807
Чете се за: 00:45 мин.
Никола Йокич блесна с 40 точки при драматична победа на Денвър в НБА Никола Йокич блесна с 40 точки при драматична победа на Денвър в НБА
Чете се за: 01:25 мин.
Остин Рийвс отпада до края на редовния сезон в НБА Остин Рийвс отпада до края на редовния сезон в НБА
Чете се за: 01:25 мин.
Миньор 2015 матира Берое в края Миньор 2015 матира Берое в края
Чете се за: 03:30 мин.
Ботев 2012 спря полета на Спартак Плевен Ботев 2012 спря полета на Спартак Плевен
Чете се за: 03:45 мин.

Водещи новини

Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Чете се за: 08:47 мин.
У нас
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник "Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия,...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Нов скок в цените: Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Под тонове пръст и боклуци: Последното езеро от "Натура...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Католиците у нас празнуват Великден
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
