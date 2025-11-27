Динко Динев отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнир в Пакистан

Динко Динев отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис от сериите „Чалънджър 50“ на твърда настилка в Исламабад (Пакистан) с награден фонд от 60 хиляди долара.

Динев и Матиас Уйвари (Австрия) загубиха от поставените под №4 Доминик Палан (Чехия) и Денис Евсеев (Казахстан) с 4:6, 2:6 за 50 минути. Те пропиляха аванс от 3:1, а след 4:4 загубиха осем от следващите десет гейма и напуснаха надпреварата.

21-годишният българин все пак заработи 310 долара и 9 точки за световната ранглиста при дуетите.

Динев вчера беше елиминиран и във втория кръг на сингъл.