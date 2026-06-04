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Динко Динев се класира за втория кръг на турнир в Турция

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Спорт
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Надпреварата е с награден фонд 15 хиляди долара.

динко динев достигна четвъртфиналите сингъл тенис турнир кайзери турция
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Българският тенисист Динко Динев се класира за втория кръг на единично на турнир на твърда настилка в Кайзери (Турция). Надпреварата е с награден фонд 15 хиляди долара.

22-годишният българин, който е поставен под номер 7 в схемата, победи „щастливия губещ“ от квалификациите Пьотр Павлак (Полша) със 7:6(10), 7:6(1) за два часа и 20 минути на корта. И двата сета в двубоя се решиха след тайбрекове, в които Динев се справи по-добре от опонента си, спечелвайки втория като в него даде само една точка на Павлак.

Така в следващия кръг българинът ще се изправи срещу победителя от мача между участващия с „уайлд кард“ представител на домакините Бора Шенгюл и квалификанта Тарун Кара (Индия).

По-късно днес българинът Виктор Марков ще играе мач от втория кръг срещу шестия поставен Мерт Тюркер (Турция).

Динев и Марков продължават напред и в надпреварата на двойки, където очакват победителите от двубоя между руснаците Тимофей Дерепаско/Даниил Степанов и Даниел Филипс (Бермуда)/Богдан Селезнев (Русия).

# Динко Динев

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