Динко Динев започна с победа на турнира в Кайзери

Динко Динев се класира за втория кръг на турнира по тенис на твърда настилка в Кайзери, Турция, с награден фонд 15 хиляди долара.

22-годишният българин, поставен под №5 в схемата, победи представителя на домакините и квалификант Кемал Арда Каракас с 6:4, 6:2 след час и 27 минути игра.

Динев демонстрира стабилна игра на сервис и завърши срещата с 11 аса. Българинът реализира общо пет пробива и допусна само два, като контролираше развоя на двубоя и не позволи на съперника си да го постави под сериозно напрежение.

В следващия кръг Динко Динев ще играе срещу победителя от мача между Чарлс Чън от Китай и квалификанта Фелипе Гайегос от Еквадор.

По-късно днес българинът ще участва и в турнира на двойки, където заедно с Даниел Филипс от Бермуда ще се изправи срещу турците Кемал Арда Каракас и Арил Кайра Туна.