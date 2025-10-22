БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Директорката на Лувъра иска създаване на полицейски участък в музея

Дългогодишната директорка на Лувъра призна пропуски в сигурността, позволили безпрецедентния обир на световноизвестния музей в неделя.

Камерите не са засекли извършителите достатъчно рано, няма и достатъчно камери за наблюдение на външния периметър, не се покрива напълно и външната фасадата, заяви Лоранс Де Кар. Тя беше изслушана по случая пред Комисията по култура на френския Сенат.

Според Де Кар разбитият прозорец на втория етаж остава извън обхват. Разбитият процорец, през който са проникнали крадците на втория етаж, е бил в сляпо петно. Директорката заяви, че многократно е отправяла предупреждения, които са се сбъднали по ужасяващ начин в неделя.

Музеят днес отвори отново врати, а Де Кар е подала оставка, която не е била приета. Тя обеща да установи зона, забранена за паркиране около Лувъра, да осъвремени мрежата за видеонаблюдение и да поиска от вътрешното министерство създаване на полицейски участък в Лувъра. Приблизителната стойност на откраднатите осем бижута се оценява на 88 милиона евро. Културно-историческите щети са трудно изчислими.

Обирът отекна по цял свят и предизвика сериозни анализи във Франция, която според някои мнения е преживяла национално унижение.

