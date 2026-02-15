Днес е Месни Заговезни – начало на пътя към Великден

Днес православните християни отбелязват Месни Заговезни, наричан още Неделя Месопустна. Това е последният ден, в който се яде месо преди Великденските пости.

Името на празника идва от „заговяване“ – от този ден нататък месото и месните продукти вече не се консумират. Затова и празничната трапеза е богата на месни ястия – традиционно се приготвят свинско месо, кокошка, баница с мас и извара.

След Месни Заговезни започва т.нар. Сирна седмица, когато все още са позволени млечни продукти и яйца. Това е и последната седмица на веселия – младите се събират, играят хора и пеят. След Сирни Заговезни започват строгите хранителни и духовни пости.

В църквите на този ден се четат текстове от Светото Писание, посветени на Страшния съд, които напомнят за отговорността към другите, добротата и духовното пречистване.

Месни Заговезни е първият празник от Великденския празничен цикъл. Той винаги се пада 8 седмици преди Великден.

През 2026 година Великден е на 12 април, а Сирни Заговезни ще бъде на 22 февруари.