Днес се навършват точно 25 години постоянен живот в Космоса

Международната космическа станция остава символ на наука, сътрудничество и мечтата да живеем отвъд Земята

На 31 октомври 2000 г. от космодрума Байконур в Казахстан излита космическият кораб „Союз TM-31“, който отвежда първите трима астронавти към Международната космическа станция (МКС). Това е мисията „Експедиция 1“, поставила началото на постоянния човешки живот в орбита.

Първият екипаж – Уилям Шепърд (САЩ), Юрий Гидзенко и Сергей Крикальов (Русия) – пристига на станцията на 2 ноември 2000 г. Оттогава МКС не е останала необитаема нито за ден, превръщайки се в най-дългообитаваното място извън Земята.

Днес, 25 години по-късно, станцията продължава да обикаля планетата на всеки 90 минути със скорост от над 27 000 км/ч, като служи като плаваща научна лаборатория. В нея учени от различни държави изследват влиянието на микрогравитацията, възможностите за живот на Луната и Марс, както и нови технологии за опазване на човешкото здраве.

МКС е резултат от международно партньорство между САЩ, Русия, Европа, Канада и Япония – доказателство, че дори в най-високите орбити човечеството може да работи заедно.

Четвърт век по-късно Международната космическа станция остава дом на науката и мечтата, напомняйки ни, че пътят към бъдещето минава не само през звездите, но и през способността ни да се обединяваме.