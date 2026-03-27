Добрин Гьонов отчете сериозно изоставане и обяви нов курс за развитие на българския футбол

Заместник-изпълнителният директор на Българския футболен съюз Добрин Гьонов заяви, че настоящите резултати на българския футбол не отразяват реалния потенциал на страната. Той говори пред БТА в Джакарта часове преди мача на националния отбор срещу Соломоновите острови от турнира FIFA Series 2026.

По думите му, в последните месеци в централата се работи активно за подобряване на комуникацията с клубовете и за въвеждане на по-ясна стратегия за развитие.

"Резултатите в момента не отговарят на потенциала, който имаме“, подчерта Гьонов.

Той отчете положителен ефект от проведените срещи с клубове в страната, както и от приемането на стратегията за развитие на футбола в периода 2026–2030, изготвена съвместно с УЕФА и с участието на различни заинтересовани страни.

Сериозен акцент в бъдещата работа ще бъде поставен върху проекта „Академия БФС“, който трябва да стартира през лятото. Идеята е да се изгради устойчива система за развитие на млади футболисти, като първите резултати се очакват след няколко години.

Гьонов отбеляза още, че една от основните пречки пред развитието остава краткосрочното мислене в клубния футбол.

"Клубовете често търсят бърз успех, вместо да инвестират в дългосрочно развитие. Това е нещо, което трябва да се промени“, коментира той.

От БФС работят и с международни партньори, сред които белгийската компания "Double Pass“, която ще подпомогне процесите по преструктуриране и развитие на детско-юношеския футбол.

В заключение Гьонов изрази увереност, че с правилни решения и последователност българският футбол може да реализира потенциала си, но подчерта, че това ще изисква време и съвместни усилия от всички страни.