БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НА ЖИВО: Коментарно студио преди България - Соломонови...
Чете се за: 02:37 мин.
Земеделският министър: Стотици тонове месо с неустановен...
Чете се за: 04:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Добрин Гьонов отчете сериозно изоставане и обяви нов курс за развитие на българския футбол

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Запази

Ръководството на БФС поставя акцент върху дългосрочна стратегия и работа с младите

добрин гьонов отчете сериозно изоставане обяви нов курс развитие българския футбол
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Заместник-изпълнителният директор на Българския футболен съюз Добрин Гьонов заяви, че настоящите резултати на българския футбол не отразяват реалния потенциал на страната. Той говори пред БТА в Джакарта часове преди мача на националния отбор срещу Соломоновите острови от турнира FIFA Series 2026.

По думите му, в последните месеци в централата се работи активно за подобряване на комуникацията с клубовете и за въвеждане на по-ясна стратегия за развитие.

"Резултатите в момента не отговарят на потенциала, който имаме“, подчерта Гьонов.

Той отчете положителен ефект от проведените срещи с клубове в страната, както и от приемането на стратегията за развитие на футбола в периода 2026–2030, изготвена съвместно с УЕФА и с участието на различни заинтересовани страни.

Сериозен акцент в бъдещата работа ще бъде поставен върху проекта „Академия БФС“, който трябва да стартира през лятото. Идеята е да се изгради устойчива система за развитие на млади футболисти, като първите резултати се очакват след няколко години.

Гьонов отбеляза още, че една от основните пречки пред развитието остава краткосрочното мислене в клубния футбол.

"Клубовете често търсят бърз успех, вместо да инвестират в дългосрочно развитие. Това е нещо, което трябва да се промени“, коментира той.

От БФС работят и с международни партньори, сред които белгийската компания "Double Pass“, която ще подпомогне процесите по преструктуриране и развитие на детско-юношеския футбол.

В заключение Гьонов изрази увереност, че с правилни решения и последователност българският футбол може да реализира потенциала си, но подчерта, че това ще изисква време и съвместни усилия от всички страни.

#Български футболен съюз (БФС) #Добрин Гьонов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ