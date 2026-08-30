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Доброволци между 15 и 29 години събира новата инициатива "София Хелпърс"

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Нова доброволческа кампания на столична община - "София Хелпърс", събира хора на възраст от 15 до 29 години. Участниците вече са осемдесет.

Петя е част от щастливите истории. Благодарение на София Хелпърс и Animal Rescue, тя е спасена и за нея се грижат в клиниката на приюта.

Светослав Петров, Animal Rescue Sofia: "Петя е намерена в планината от чужденци туристи, които са се разхождали. Намерена е в лошо състояние, със счупено краче."

Днес тя е близо до пълното си възстановяване, благодарение на лечението и вниманието, които получава.

Ива и Димитър са доброволци в свободното си време. За тях най-голямата награда е усещането, че са полезни.

Ива Донева, доброволец: "Всъщност това ти дава едно наистина чувство на „има смисъл, давай да го правя още“."

В приюта Димитър открива Ерос и тази среща се оказва съдбовна и за двамата. Преди четири месеца го осиновява.

Димитър Кръстев, доброволец: "Решихме да си го вземем и да го спасим и да му дадем шанс за напред."

Без усилията на хората, които безвъзмездно помагат в приюта, успехът на голяма част от начинанията ще остане под въпрос. Те се включват както в грижа за животните, така и в дейностите, от които приютът има нужда.

Светослав Петров, Animal Rescue Sofia: "София Хелпърс наистина правят голяма разлика. Помагат ни с ежедневните задачи. Помагат с по-големи проекти и ни дават възможност да постигнем резултати по-скоро отколкото сами бихме го направили. Това приюта да изглежда добре помага на осиновяването. Трябва да са социализирани, да са свикнали с хора. Sofia Helpers помагат на щастливата развръзка за кучета като Петя."

Помощта на доброволците, обаче, съвсем не приключва до тук.

Каузите на „София Хелпърс“ са насочени също към помощ за възрастни хора, реакция при бедствия и аварии и участие в обществени инициативи. А мотото им е „Заедно можем повече“.

#София Хелпърс #нова инициатива #доброволци

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