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Президентът Илияна Йотова към студенти: Участвайте активно във формирането на политиките на страната

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Президентът Илияна Йотова беше гост на закриването на Летния университет, организиран за 24-а година от Националното представителство на студентските съвети, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. На събитието в Китен присъстваха близо 650-те студенти от 30 висши учебни заведения в цялата страна.

"Активно участвайте във формирането на политиките на държавата – още от студентската скамейка. Вие утре ще работите с тези политики, ще бъдете лидерите на България, тези, които ще създават живота на страната ни", каза Йотова.

Йотова увери НПСС и неговия председател Ангел Стойков, че винаги може да разчитат на подкрепата на президентската институция за решаването на проблемите на студентите.

„Ще помните дните на Летния университет цял живот, тук създавате приятелства. Най-важното е, че независимо от кой град и от кое висше учебно заведение сте, вие вече сте един голям екип, голям отбор“, посочи в приветствието си президентът.

Държавният глава подчерта, че в най-свързания технологичен XXI век само с един клик на телефона можем да контактуваме с всяка точка по света, но, за съжаление, ставаме все по-самотни.

„В тази самота много млади хора се подлагат на зависимости, които трудно се изкореняват. Помагайте им, защото в празнината, която се образува, се настаняват много фалшиви герои и фалшиво щастие. Прояви като Летния университет, който ви събира заедно, показва, че има и друг път. Популяризирайте го, канете младите хора, за да бъдете отбор и да си помагате“, заяви президентът.

Илияна Йотова благодари за подкрепата и присъствието на министъра на образованието и наука проф. Георги Вълчев и на министъра на спорта Енчо Керязов.

„Много преди да вземат своите решения, те трябва да ви чуят и присъствието им днес означава, че са готови на този диалог“, заяви държавният глава.

Тя благодари за присъствието и на редица народни представители, като посочи, че студентите трябва да участват с предложения в законотворчеството.

„Очакваме ви на терена на живота с всичко, което сте научили, с онова, което са ви дали вашите преподаватели, които са вашите примери. Очакваме по нов начин да гледате на стари и наследени проблеми и да ги решавате. Очакваме от вас да бъдете духът на България“, обърна се Илияна Йотова към студентите.

#Летен университет #президентът Илияна Йотова #участие #Китен #студенти

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