БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Какво бедствие е сполетяло "Хубавата църква" на...
Чете се за: 10:25 мин.
Призив за помощ от доброволци и бутилирана вода отправиха...
Чете се за: 03:17 мин.
Следващата седмица президентът Йотова ще обяви името на...
Чете се за: 02:02 мин.
Пресслужбата на МС: Граждани и медии не са...
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гледайте мачовете на България на световното първенство по Сока 6

bnt avatar logo от Мартин Гошев
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Запази

В германския град Есен на пътя на България в група “D” застават отборите на Индия, Англия и Коста Рика. БНТ 3 ще излъчи и трите мача на „лъвовете“

гледайте бнт световното първенство сока участието българия
Scroll left Scroll right
Слушай новината

България започва шестото си участие на световно първенство по Сока 6. Във варианта на минифутбол 6 срещу 6 за първи път в историята рекордните 48 нации протягат ръка към световната титла.

В германския град Есен на пътя на България в група “D” застават отборите на Индия, Англия и Коста Рика. БНТ 3 ще излъчи и трите мача на „лъвовете“ от груповата фаза, а при успешен развой и пътя на националите ни в елиминациите.

Програма на мачовете на България от груповата фаза:

29 август (събота), България - Индия, 19:55 ч. БНТ 3

31 август (понеделник), България – Англия, 22:55 ч., БНТ 3

2 септември (сряда), Коста Рика – България, 10:55 ч., БНТ 3

До момента в петте си участия на Мондиал по Сока 6, България два пъти достига до най-добрите осем тима. На последното световно първенство в Канкун, Мексико, България отпада на четвъртфиналната фаза от домакина, а преди това националите достигат за първи път до тази фаза през 2022 г. на шампионата в Будапеща, когато „лъвовете“ са спрени от Полша.

Освен всички мачове на нашите национали на световното първенство, БНТ 3 ще излъчи двата полуфинала (5 септември) и финала на 6 септември.

Програма:

5 септември (събота):

Полуфинал 1 – 19:55 ч., БНТ 3

Полуфинал 2 – 21:55 ч., БНТ 3

6 септември (неделя):

Финал – 20:55 ч., БНТ 3

Не пропускайте по БНТ 3 световното първенство по Сока 6 с участието на България!

#световно първенство по Сока 6 - 2026 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

В Гърция свалят цените на туристическите пакети за септември с поне 20%
1
В Гърция свалят цените на туристическите пакети за септември с поне...
На неохраняем плаж и в бурно море: Двама младежи от Молдова са се удавили край Ахтопол
2
На неохраняем плаж и в бурно море: Двама младежи от Молдова са се...
Амиго Северозапад остъпи на Мед Макс в решаващия мач от квалификациите на Шампионската лига по футзал
3
Амиго Северозапад остъпи на Мед Макс в решаващия мач от...
Иван Ангелов, ПБ, за случая в Струмяни: Премиерът изобщо не е разбрал какво се случва, бил е на друго място
4
Иван Ангелов, ПБ, за случая в Струмяни: Премиерът изобщо не е...
Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и проповядване на омраза срещу Соломон Паси
5
Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и...
Десетки евакуирани в 5 ч. сутринта заради горящо заведение в Созопол
6
Десетки евакуирани в 5 ч. сутринта заради горящо заведение в Созопол

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
2
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
3
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
4
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
5
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
Проливни дъждове и в сряда
6
Проливни дъждове и в сряда

Още от: Футбол

Билян Балинов: Догодина целим класиране в Шампионска лига
Билян Балинов: Догодина целим класиране в Шампионска лига
Владимир Бахъров: Додохме всичко от себе си, но малко не ни достигна Владимир Бахъров: Додохме всичко от себе си, но малко не ни достигна
Чете се за: 01:15 мин.
Вася Кефа: Футзалът трябва да се развива в България Вася Кефа: Футзалът трябва да се развива в България
Чете се за: 01:32 мин.
Хулио Веласкес: Трябва да забравим всичко, което се случи до този момент в Европа Хулио Веласкес: Трябва да забравим всичко, което се случи до този момент в Европа
Чете се за: 04:05 мин.
Селекционерът Илиан Илиев: Излизаме за победа във всичките ни срещи на световното по Сока 6 Селекционерът Илиан Илиев: Излизаме за победа във всичките ни срещи на световното по Сока 6
6014
Чете се за: 01:17 мин.
Боримиров пред БНТ: Интересът за мача с Милан ще бъде най-голям Боримиров пред БНТ: Интересът за мача с Милан ще бъде най-голям
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Изгоря хотел в Созопол - огънят е тръгнал от кухнята на заведението в комплекса
Изгоря хотел в Созопол - огънят е тръгнал от кухнята на заведението...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Какво бедствие е сполетяло "Хубавата църква" на цар Иван Александър и манастира на свети Теодосий Търновски? Какво бедствие е сполетяло "Хубавата църква" на цар Иван Александър и манастира на свети Теодосий Търновски?
Чете се за: 10:25 мин.
Избрано
Един загинал и двама ранени след силна буря в Кипър Един загинал и двама ранени след силна буря в Кипър
Чете се за: 00:47 мин.
По света
В надпревара с времето: Четвърти ден продължава издирването на оцелели след потопа в Непал и Тибет В надпревара с времето: Четвърти ден продължава издирването на оцелели след потопа в Непал и Тибет
Чете се за: 02:57 мин.
По света
70% спад: Нелегалните мигранти, успели да влязат в страната, са...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
След посещението на премиера в Струмяни: Пред БНТ говори...
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Президентският вот: Йотова обявява вицепрезидента си през...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Първата соларна линейка в света беше тествана в Кения
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ