Русия готви масирани удари по енергийни обекти в Украйна

Руските въоръжени сили подготвят масирани удари по обекти от енергийната инфраструктура на Украйна в отговор на украинските атаки по руската гражданска инфраструктура и горивно-енергиен комплекс, съобщи министерството на отбраната в Москва, цитирано от ТАСС, а също от Франс прес и Ройтерс.

"В съответствие с получените указания Въоръжените сили на Руската федерация започнаха подготовка за нанасяне на масирани удари по обекти от енергийната инфраструктура на Украйна в отговор на продължаващите атаки на киевския режим срещу гражданската инфраструктура и горивно-енергийния комплекс на Русия", се посочва в изявление на ведомството.

Министерството съобщи също, че през изминалата нощ руските войски са поразили с ударни дронове в Киев комбинат за производство на азбестоциментови изделия, чиито складове са били използвани за съхранение на взривни вещества на научно-техническата и инженерна компания „Умни боеприпаси“, която произвежда дронове и муниции за тях.

Руските средства за противовъздушна отбрана (ПВО) са свалили през изминалото денонощие 14 управляеми авиационни бомби, пет ракети от американската реактивна система за залпов огън ХАЙМАРС (HIMARS), както и 804 безпилотни летателни апарата от самолетен тип, отбеляза също министерството.