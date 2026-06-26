Доброволци спасиха закъсала лодка край Созопол

Доброволци от морската спасителна организация BULSAR се притекоха на помощ на закъсала лодка в морето край Созопол. В спасителната акция са участвали два плавателни съда – „Тана“ и „Бояна“. След успешната намеса един от доброволците, водолазът Найден Недев, отправи призив за по-голяма обществена и институционална подкрепа към хората, които участват в подобни акции със собствени средства и техника.

Димитър Недев: „Хубаво е да си помагаме, дори когато не сме част от спасителни организации. Откакто съм доброволец в BULSAR, съм участвал в четири спасителни акции и съм вложил лични средства, за да помогна на хора в беда.“

Той припомни и издирването на тримата рибари след потъването на рибарския кораб край Маслен нос през февруари тази година. По думите му, въпреки стотиците лодки в района, в морето за търсене е излязъл само един доброволен екип. Според него насърчаването на доброволчеството може да спаси човешки животи.