БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сняг до края на седмицата - вижте къде
Чете се за: 02:45 мин.
Вот "за" Европа: Проевропейската партия на...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Добруджа гостува на Берое в шампионатен мач за първи път от 25 години

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Запази

Последният мач от кръга е насрочен за 20:15 часа.

ПФК Добруджа
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Добруджа гостува на Берое в Стара Загора за първи път след 25 години чакане в шампионатен двубой от Първа лига. Трябва да се отбележи изключително положителната статистика на тима от Добрич в предходните 18 двубоя – 9 победи, 4 равенства и 5 загуби.

И докато Берое никога не е печелил визита на Добруджа в Първа лига, то съперникът е побеждавал 4 пъти в Стара Загора, а в останалите 5 двубоя е губил. Така съперничеството никога не е оставало без победител под Аязмото.

Във временното класиране Добруджа е 14-и със 7 точки и наскоро спря затъването от 4 поредни загуби с 2:2 срещу Локомотив София.

Берое пък е 10-и с 10 пункта и не е губил двубой от средата на месец август. Последният мач от кръга в понеделник е насрочен за 20:15 часа.

#Първа лига 2025/2026 #Берое #Добруджа

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
2
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"
3
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на...
Вместо фитнес във Велико Търново стотици доброволци пренесоха 900 килима
4
Вместо фитнес във Велико Търново стотици доброволци пренесоха 900...
България завоюва сребърните медали от световното първенство по волейбол
5
България завоюва сребърните медали от световното първенство по...
Финал на световното първенство по волейбол: България - Италия (ГАЛЕРИЯ)
6
Финал на световното първенство по волейбол: България - Италия...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
4
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
6
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...

Още от: Футбол

Десподов със силен мач при голово равенство на ПАОК
Десподов със силен мач при голово равенство на ПАОК
Битката за титлата се завърза: Милан удържа трите точки срещу Наполи Битката за титлата се завърза: Милан удържа трите точки срещу Наполи
Чете се за: 03:05 мин.
Лудогорец без никакви затруднения срещу 10 от Монтана Лудогорец без никакви затруднения срещу 10 от Монтана
Чете се за: 02:30 мин.
Барселона се възползва от издънката на Реал М и отново е начело на Ла Лига Барселона се възползва от издънката на Реал М и отново е начело на Ла Лига
Чете се за: 01:30 мин.
Първа лига: Лудогорец - Монтана (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Лудогорец - Монтана (ГАЛЕРИЯ)
Арсенал измъкна трите точки от гостуването на Нюкасъл с два късни гола Арсенал измъкна трите точки от гостуването на Нюкасъл с два късни гола
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

България очаква своите герои: Прибират се националите по волейбол след триумфа на Световното
България очаква своите герои: Прибират се националите по волейбол...
Чете се за: 01:12 мин.
Общество
Вот "за" Европа: Проевропейската партия на президента Мая Санду печели изборите в Молдова Вот "за" Европа: Проевропейската партия на президента Мая Санду печели изборите в Молдова
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Сняг до края на седмицата - вижте къде Сняг до края на седмицата - вижте къде
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
"Дружба 2" в очакване: "Топлофикация" съобщава...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Преди срещата Тръмп - Нетяняху: Вой на сирени на много места в Израел
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Черешопроизводители в Кюстендилско още чакат компенсации за...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
От Горна Малина до Филипините: Пътят на Александър и Симеон...
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ