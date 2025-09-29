Добруджа гостува на Берое в шампионатен мач за първи път от 25 години

Добруджа гостува на Берое в Стара Загора за първи път след 25 години чакане в шампионатен двубой от Първа лига. Трябва да се отбележи изключително положителната статистика на тима от Добрич в предходните 18 двубоя – 9 победи, 4 равенства и 5 загуби.

И докато Берое никога не е печелил визита на Добруджа в Първа лига, то съперникът е побеждавал 4 пъти в Стара Загора, а в останалите 5 двубоя е губил. Така съперничеството никога не е оставало без победител под Аязмото.

Във временното класиране Добруджа е 14-и със 7 точки и наскоро спря затъването от 4 поредни загуби с 2:2 срещу Локомотив София.

Берое пък е 10-и с 10 пункта и не е губил двубой от средата на месец август. Последният мач от кръга в понеделник е насрочен за 20:15 часа.