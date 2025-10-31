БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Дона Векич отпадна на четвъртфиналите в Ченай

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Надпреварата е от сериите WTA 250.

Дона Векич
Снимка: БТА
Хърватската тенисистка Дона Векич отпадна на четвъртфиналите на турнира на твърди кортове в Ченай (Индия). Надпреварата е от сериите WTA 250.

Векич, поставена под №3 в схемата, отстъпи пред седмата Кимбърли Бирел (Австралия) с 4:6, 0:6 за 72 минути игра.

Хърватската тенисистка водеше с 3:2 в първия сет, преди да допусне обрат до 3:5, а след това да загуби с 4:6. Бирел напълно доминираше във втория сет, осъществи още три пробива и го спечели с 6:0 при първия си мачбол.

Следващата противничка на 27-годишната Бирел ще бъде Джоана Гарланд (Тайван), която елиминира друга представителка на Австралия Арина Родионова с 6:2, 7:6(2) в мач, продължил час и 53 минути.

До полуфиналите достигнаха още четвъртата поставена Джанис Тиен от Индонезия и тайландката Ланлана Тараруди.

#тенис турнир в Ченай 2025 #Дона Векич

