Дона Векич спечели титлата на турнира в Куинс с успех над Ема Радукану

Хърватката Доан Векич спечели турнира на трева в Куинс в Лондон. Във финала олимпийската вицешампионка победи британската тенис звезда Ема Радукану с 6:0, 7:6(6) за час и 48 минути игра.

Векич влезе в основната схема като "щастлива губеща", след като загуби във финалния кръг на квалификациите от Анна Блинкова. Тя обаче получи втори шанс за участие в надпреварата, който използва по най-добрия начин, за да завоюва петата титла в кариерата си.

В първия сет на финала Векич не даде никакви шансове на Радукану и успя да го вземе само за 28 минути.

Във втория сет обаче ситуацията на корта се промени и британката бързо успя да поведе с 5:2 гейма с два пробива. Тогава обаче тя получи физически проблем, който позволи на Векич да вземе четири поредни гейма и да достигне до три мачбола на подаване на бившата шампионка от Откритото първенство на САЩ.

Радукану обаче успя да се измъкне и да форсира тайбрек. В него обаче предимството отново бе за Векич, която пропусна и четвърти мачбол при 6:5 точки, но при следващата си възможност успя да затвори срещата.