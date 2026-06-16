Доналд Тръмп може да наруши традицията при връчването на трофея на световния шампион

Президентът на САЩ Доналд Тръмп може да се превърне в една от централните фигури по време на церемонията по награждаването след финала на световното първенство по футбол през 2026 година.

Според информация на talkSPORT, американският държавен глава е получил разрешение от ФИФА да връчи трофея на новия световен шампион, като не е изключено да участва активно и в самите празненства на терена.

Това би било отклонение от утвърдената практика на ФИФА. По традиция трофеят остава на специален постамент и след официалното връчване се поема от капитана на шампионите, докато официалните лица напускат сцената.

Източници твърдят, че ръководството на световната футболна централа ще остави решението в ръцете на Тръмп дали да остане заедно с победителите по време на церемонията или да се оттегли след връчването на отличието. Очакванията във Вашингтон са, че той отново ще предпочете да празнува заедно с новите шампиони.

Подобен случай вече имаше след финала на световното клубно първенство през 2025 година в САЩ. Тогава Тръмп връчи трофея на капитана на Челси Рийс Джеймс след победата на английския тим над Пари Сен Жермен, но вместо да напусне сцената, остана редом до футболистите по време на честванията.

Самият Джеймс впоследствие призна, че е бил изненадан от ситуацията.

"Казаха ми, че ще връчи трофея и след това ще слезе от сцената. Очаквах точно това да се случи, но той реши да остане“, коментира капитанът на Челси.

Сходна реакция имаше и звездата на лондончани Коул Палмър, който заяви, че не е очаквал американският президент да бъде част от момента на вдигането на трофея.

Световното първенство през 2026 година се провежда в САЩ, Канада и Мексико, като именно Съединените щати са домакин на по-голямата част от срещите, включително и на финала на турнира. Освен Тръмп, представители на Канада и Мексико също се очаква да участват в официалната церемония по закриването на Мондиала.