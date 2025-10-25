БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Дончич с историческа вечер за първата победа на ЛА Лейкърс през новия сезон

от Константин Джаркин
Чете се за: 07:30 мин.
Спорт
Вижте всичко най-интересно от баскетболните срещи отвъд Океана през изминалата нощ.

Лука Дончич
Снимка: БТА
Лука Дончич поведе ЛА Лейкърс (1-1) към първа победа през новия сезон в Националната баскетболна асоциация. "Езерняците" надделяха със 128:110 над Минесота Тимбъруулвс (1-1) у дома, в мач реванш от първия кръг на плейофите в Западната конференция.

След 43-те точки при загубата срещу Голдън Стейт Уориърс, словенската суперзвезда превключи на още по-високо ниво и завърши с 49 точки, 11 борби, 8 асистенции и успеваемост от игра от 61% (14/23). Така той се превърна в най-резултатния играч в историята на легендарната организация в първите два мача от сезона.

Дончич се нареди и сред имена като Майкъл Джордан, Уилт Чембърлейн и Антъни Дейвис като единствените баскетболисти с 40 точки в откриващите две срещи от сезона.

Остин Рийвс помогна за първия успех на Лейкърс с 25 точки, 11 завършващи подавания и 7 овладени под двата ринга топки, а Руи Хачимура вкара 23.

Антъни Едуардс отново бе най-резултатен за "горските вълци" с 31 точки, а Джулиъс Рандъл завърши с 26.

Ню Йорк Никс (2-0) записа втори престижен успех през сезона при победата със 105:95 над Бостън Селтикс (0-2) в "Медисън Скуер Гардън".

Миналата година нюйоркчани бяха загубили всички осем срещи през редовния сезон срещу шампионите от 2023 г. и Кливланд Кавалиърс, но под ръководството на новия си треньор - Майк Браун, вече разбиха каръка и срещу двата топотбора в Източната конференция.

Джейлън Брънсън поведе колоната на реализаторите с 31 точки, следван от Карл-Антъни Таунс с 26 и 13 борби.

Лошата новина за Никс е потенциалната контузия на Оу Джей Ануноби в последната четвърт.

За "детелините" Джейлън Браун реализира 23 точки.

Виктор Уембаняма отново блести, а Сан Антонио Спърс (2-0) трябваше да се потруди за втората си победа през новия сезон. "Шпорите" се справиха след продължение с домакина Ню Орлиънс Пеликанс (0-2) със 120:116.

Въпреки че направи шест нарушения в продължението, френското "извънземно" отново бе в центъра на успеха със своите 29 точки, 11 борби и цели 9 чадъра. Девин Васел пък се включи с 23 точки.

Зайън Уилямсън и Трей Мърфи се отличиха с "дабъл-дабъл" за домакините - 27 и 10 и 24 и 10 съответно, а Джордан Пуул се отчете с 21 точки.

Двата отбора с най-голям очакван скок на Изток се срещнаха и Атланта Хоукс (1-1) излезе като победител със 111:107 при визитата си на Орландо Меджик (1-1).

Трей Йънг вкара 4 ключови коша от наказателната линия в последните секунди, за да осигури успеха. Гардът завърши целия мач с 25 точки.

Франц Вагнер бе най-резултатен за "магьосниците" с 27, а другите две големи звезди - Дезмънд Бейн и Паоло Банкеро, разочароваха и завършиха с 15 и 11 съответно.

В отсъствието на старши треньора си Чонси Билъпс, който бе арестуван от ФБР, Портланд Трейл Блейзърс (1-1) нанесе първа загуба на Голдън Стейт Уориърс (2-1) със 139:119 при дебюта на Тиаго Сплитер начело на тима.

Бразилецът, който е асистент-треньор на Трейл Блейзърс, ще изпълнява ролята на старши треньор, докато не се разреши случая с Билъпс.

Дени Авдия с 26 и Джерами Грант с 22 неутрализираха поредната невероятна вечер на Стеф Къри, който завърши с 35 точки и 7 вкарани тройки с 50% успеваемост.

Детройт Пистънс (1-1) ще удължи чакането на Кевин Дюрант за първа победа с новия си отбор Хюстън Рокетс (0-2) след 115:111 като гост.

Срещата бе историческа за треньора на победителите Джей Би Бикерстаф, който спечели своя мач №300 в НБА. Неговият баща - Бърни Бикерстаф, има 419 успеха, с което те се превърнаха в първите баща и син с над 300 победи.

Кейд Кънингам поведе Детройт с 21 точки, 7 борби и 9 асистенции. Гардът вкара и заключителните 2 наказателни удара, за да сложи точка на спора.

37-те точки на 37-годишния Дюрант пък се оказаха недостатъчни. Следващият най-резултатен бе Алперен Шенгюн със 17.

В останалите срещи от вечерта Янис Антетокумпо блесна за втората победа на Милуоки Бъкс (2-0) със 122:116 при визитата си на Торонто Раптърс (1-1), Кливланд Кавалиърс (1-1) постигна първия си успех за сезона при гостуването на Бруклин Нетс (0-2) със 131:124, Маями Хийт (1-1) размаза Мемфис Гризлис (1-1) у дома със 146:114, Вашингтон Уизърдс (1-1) нанесе втора загуба на Далас Маверикс (0-2) със 117:107, Сакраменто Кингс (1-1) победи само с точка у дома Юта Джаз (1-1) - 105:104, а ЛА Клипърс (1-1) си стъпи на краката след 129:102 срещу Финикс Сънс (1-1).

#НБА 2025/2026 #Сакрменто Кингс # Виктор Уембаняма #Портланд Трейл Блейзърс #Детройт Пистънс #Минесота Тимбъруулвс # Бруклин Нетс # Мемфис Гризлис #Атланта Хоукс # Голдън Стейт Уориърс #Вашингтон Уизърдс #Ню Орлиънс Пеликанс #Кливланд Кавалиърс #Ню Йорк Никс #Торонто Раптърс #Лука Дончич #Финикс Сънс #Орландо Меджик #Сан Антонио Спърс #Бостън Селтикс #Хюстън Рокетс #Далас Маверикс #Юта Джаз #ЛА Клипърс #Милуоки Бъкс #Маями Хийт #ЛА Лейкърс

