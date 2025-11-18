Дончо Барбалов: Бюджетът е възможен и справедлив

Бюджетът е възможен и справедлив. И българският бизнес трябва да е водещият в увеличаването на заплатите, а не публичният сектор, коментира в "Още от деня" заместник-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов.

По думите му икономиката се справя добре и това го показват данните, които е публикувала Европейската комисия.

"3% ръст се очаква в България за 2025 г., докато средно за еврозоната е 1,4%. Ние в Министерството на икономиката и индустрията винаги сме били привърженици на диалога между бизнеса, държавата, синдикалните организации и партньори", допълни Дончо Барбалов.

Според него бизнесът не може без държавата, както и държавата без бизнеса и трябва да се работи в партньорство.

"Очакванията са следващата година да има икономически растеж от 2,7%. Това съвпада с икономическите прогнози на Европейската комисия. Предвижда се дефицитът да е до 3%, което отговаря на допустимите нива на дефицит на държавите членки", каза още Дончо Барбалов.

