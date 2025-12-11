В очакване на еврозоната

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Димитър Радев се сращна с Пиер Граменя

фалшивите евробанкноти властите очакват все повече случаи приемането еврото
Слушай новината

Управителят на Българската народна банка Димитър Радев се срещна в Люксембург с управляващия директор на Европейския стабилизационен механизъм (ЕСМ) Пиер Граменя. За първи път в сградата на институцията беше издигнат и българският флаг – символичен жест, който отбелязва предстоящото членство на България като 21-ва държава в механизма след присъединяването ни към еврозоната.

Гуверньорът на БНБ взе участие и в стратегическа дискусия с членовете на Управляващия борд на ЕСМ, посветена на приемането на еврото в Република България от 1 януари 2026 г., текущата ситуация в страната и бъдещото ни членство в механизма. Димитър Радев остави свое послание в книгата на ЕСМ, в което благодари на управляващия директор Пиер Граменя и на целия екип на институцията за отличното партньорство и изрази очаквания за активно взаимодействие в подкрепа на стабилната европейска икономическа рамка.

По-късно управителят на БНБ произнесе реч по време на Годишната вечеря на Европейския стабилизационен механизъм пред повече от 100 представители на водещи банки и глобални инвеститори.

В рамките на посещението си г-н Радев се срещна и с българските експерти, които работят в структурите на ЕСМ, сред които и членовете на борда на институцията.

