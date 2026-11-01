Дора Христова заслужи приза за най-добра българска кадетка в турнира за Купа Свечников

Дора Христова (Младост) спечели приза за най-добре представила се българска кадетка в турнира на сабя Купа Свечников, валиден за Европейската купа. Тя завърши на 17 място в конкуренцията на 182 сабльорки от 20 държави, сред които изключително силна група представителки на САЩ.

Дора Христова излезе от групите с отлична игра като записа 6 победи от 6 срещи. Във втория кръг на елиминациите тя отстрани Марийа Цвиеткова от Украйна с 15:7. В следващия двубой сабльорката ни победи Тара Каул от Великобритания с 15:11. В срещата за място сред най-добрите 16 отстъпи пред Ели Канг от САЩ с 13:15 и зае 17 място в крайното класиране.

Сред най-добрите 32 влязоха още три българки – София Делчева (Ахил) завърши на 24 място, Мина Георгиева (Пловдив БГ) е на 26-27 място, а Ралица Гаджева (Младост) е 28-а. Теодора Янкова (Пловдив БГ) зае 36 място в крайното класиране, Марина Василева (Тамплиер) е 38-39-та, Екатерина Чаушева (Корсар) е 73-а, Марина Апостолова (Младост) е 79-а, Ева Атанасова (ЦСКА) е 90-та, Неда Камбурова (Свечников) е 96-та, Ана Йоана Калоянова (ЦСКА) е 97-а, Богдана Петрова (Ахил) е 114-а, Елиа Александрова (Свечников) е 122-а, Вая Терзиян (Младост) е 128-а, Димана Удрева (Младост) е 132-а, Александра Минчева (ЦСКА) е 139-а, Ноеми Багомиан (ЦСКА) е 143-а. От групите не излязоха Амая Нанчева от Тамплиер, заела 161 място, Ума Дечева (Свечников) със 166 място, Анна Манева (Свечников) със 167 място, Инес Шопова от Пловдив БГ със 171 място, Лора Кокоцински от Тамплиер със 174-176 място, Ивет Недкова от Свечников с 177-178 място, Анна-Магдалена Йосифова от Свечников със 181 място.

В отборната надпревара на кадетите участваха 39 тима от 12 държави. Първият отбор на България (Ивайло Андонов, Деян Господинов, Александър Иванов, Никола Иванов) завърши на 9 място. Вторият отбор на България (Дойчин Генов, Дамян Мйержвински, Явор Прокопов, Борис Шутов) се класира на 17 място. Третият ни отбор в състав Борис Гавраилов, Петър Петров, Здравко Попилиев завърши 33-ти, четвъртият ни тим (Михаил Атанасов, Борис Иванов, Константин Колев) е 38-и, а петият (Мартин Начев, Павел Петров, Красимир Тодоров) е 39-и.