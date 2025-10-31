Дортмунд се изкачи на второто място в Бундеслигата

Отборът на Борусия Дортмунд се завърна на второто място в класирането в германската Бундеслига. В първа среща от деветия кръг, „жълто-черните“ се наложиха с 1:0 като гост над Аугсбург. Единственото попадение в срещата реализира централният нападател Серу Гираси, който беше точен в 37-ата минута.

След почивката домакините заиграха значително по-агресивно и упражниха натиск, който обаче не даде очаквания резултат в голово отношение.

Победата е втора поред за Борусия и общо шеста за тима от началото на сезона. Със своите 19 точки те изместиха от второто място Лайпциг, за когото през уикенда предстои домакински мач на Щутгарт.

Аугсбург остава в долната част на класирането.