Доживотна присъда в Салвадор за непълнолетни при тежки престъпления



В Салвадор беше въведена възможност за доживотна присъда за непълнолетни при тежки престъпления – мярка, която предизвиква сериозни обществени и международни реакции.

Решението е част от по-широката политика на властите за борба с престъпността, насочена основно срещу дейността на престъпни банди. Промените позволяват на съдилищата да налагат най-тежкото наказание и на лица под 18 години, ако извършените от тях престъпления са с изключителна тежест.

Поддръжниците на мярката смятат, че тя е необходима за овладяване на насилието и за ограничаване на влиянието на бандите, които често въвличат младежи в престъпна дейност. Според тях строгите наказания ще имат възпиращ ефект.

Критиците обаче предупреждават, че подобни решения нарушават правата на децата и противоречат на международните стандарти за правосъдие спрямо непълнолетни. Те подчертават, че системата трябва да се фокусира върху рехабилитация, а не върху крайни наказания.

Темата остава силно дискусионна, като поставя въпроса за баланса между сигурността на обществото и защитата на човешките права.