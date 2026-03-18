ДПС обяви водачите на листите си за изборите на 19 април

ДПС регистрира листите с кандидати за народни представители във всички многомандатни избирателни райони (МИР) за предсрочните парламентарни избори на 19 април.
Председателят на ДПС Делян Пеевски е водач в два района - Благоевград и Кърджали.
Ето имената на всички водачи на листите на ДПС:
1 МИР Благоевград - Делян Пеевски
2 МИР Бургас - Калин Стоянов
3 МИР Варна - Йордан Цонев
4 МИР Велико Търново - Йордан Цонев
5 МИР Видин - Цветан Енчев
6 МИР Враца - Иво Цанев
7 МИР Габрово - Хамид Хамид
8 МИР Добрич - Ертен Анисова
9 МИР Кърджали - Делян Пеевски
10 МИР Кюстендил - Николай Златарски
11 МИР Ловеч - Марио Рангелов
12 МИР Монтана - Димитър Аврамов
13 МИР Пазарджик - Искра Михайлова-Копарова
14 МИР Перник - Георги Попов
15 МИР Плевен - Димитър Аврамов
16 МИР Пловдив град - Стефка Костадинова
17 МИР Пловдив област - Байрам Байрам
18 МИР Разград - Халил Летифов
19 МИР Русе - Атидже Алиева-Вели
20 МИР Силистра - Неждет Ниази
21 МИР Сливен - Хюсеин Хафъзов
22 МИР Смолян - Халил Летифов
23 МИР София - Емилия Кехайова
24 МИР София - Рахим Юмерефенди
25 МИР София - Андрей Георгиев
26 МИР София област - Калин Стоянов
27 МИР Стара Загора - Иса Бесоолу
28 МИР Търговище - Неждет Шабан
29 МИР Хасково - Мехмед Атаман
30 МИР Шумен - Нида Ахмедов
31 МИР Ямбол - Сейфи Мехмедали