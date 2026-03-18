ДПС обяви водачите на листите си за изборите на 19 април

ДПС регистрира листите с кандидати за народни представители във всички многомандатни избирателни райони (МИР) за предсрочните парламентарни избори на 19 април.

Председателят на ДПС Делян Пеевски е водач в два района - Благоевград и Кърджали.

Ето имената на всички водачи на листите на ДПС:

1 МИР Благоевград - Делян Пеевски

2 МИР Бургас - Калин Стоянов

3 МИР Варна - Йордан Цонев

4 МИР Велико Търново - Йордан Цонев

5 МИР Видин - Цветан Енчев

6 МИР Враца - Иво Цанев

7 МИР Габрово - Хамид Хамид

8 МИР Добрич - Ертен Анисова

9 МИР Кърджали - Делян Пеевски

10 МИР Кюстендил - Николай Златарски

11 МИР Ловеч - Марио Рангелов

12 МИР Монтана - Димитър Аврамов

13 МИР Пазарджик - Искра Михайлова-Копарова

14 МИР Перник - Георги Попов

15 МИР Плевен - Димитър Аврамов

16 МИР Пловдив град - Стефка Костадинова

17 МИР Пловдив област - Байрам Байрам

18 МИР Разград - Халил Летифов

19 МИР Русе - Атидже Алиева-Вели

20 МИР Силистра - Неждет Ниази

21 МИР Сливен - Хюсеин Хафъзов

22 МИР Смолян - Халил Летифов

23 МИР София - Емилия Кехайова

24 МИР София - Рахим Юмерефенди

25 МИР София - Андрей Георгиев

26 МИР София област - Калин Стоянов

27 МИР Стара Загора - Иса Бесоолу

28 МИР Търговище - Неждет Шабан

29 МИР Хасково - Мехмед Атаман

30 МИР Шумен - Нида Ахмедов

31 МИР Ямбол - Сейфи Мехмедали