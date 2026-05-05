Драган Нешич е новият треньор на женския Левски

Спорт
Сръбският специалист и действащите вицешампионки в Националната волейболна лига се разбраха за следващия сезон.

Драган Нешич
Снимка: БТА
Женският Левски има нов старши треньор. Действащите вицешампионки в Националната волейболна лига за жени ще бъдат водени от Драган Нешич, съобщиха днес официално от клуба. Сърбинът и „сините“ постигнаха съгласие за следващия сезон. Той ще замени на поста Денислав Димитров, който пое отбора в хода на миналия сезон.

"Това е нова страница в моята кариера, както и за клуба Левски София. Мотивиран съм да използвам моя опит и да помагам на младите състезателки да се развиват, каквато е и политиката на клуба. Целта ми е да се научим да играем по-атрактивен волейбол с женския състав, както и на всички възрасти“, коментира новият наставник на столичния тим.

Той е водил два пъти женския национален отбор по волейбол на България, а през изминалото лято бе начело на жените под 21 години, които станаха четвърти в света.

"Радваме се, че успяхме да привлечем специалист с такава визитка и че той прие да работи за развитието на младите ни състезателки. Уверени сме, че Драган ще допринесе за изграждането на още по-силен състав и за развитието на женското направление в клуба", заяви президентът на Левски София Давид Давидов.

"ВК Левски София пожелава успех на Драган Нешич начело на женския ни отбор", добавят от лагера на "сините".

