БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Гюров: Оставяме около 2 млрд. евро повече в...
Чете се за: 04:25 мин.
Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултации с...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Вакъфбанк спечели волейболната Шампионска лига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Запази

Воденият от Джовани Гуидети тим се наложи над Еджзаджъбашъ Дайнавит (Истанбул) с 3:1.

вакъфбанк спечели волейболната шампионска лига
Снимка: CEV
Слушай новината

Турският гранд Вакъфбанк (Истанбул) триумфира със седма титла в най-престижния европейски турнир - Шампионската лига. Воденият от Джовани Гуидети тим се наложи над Еджзаджъбашъ Дайнавит (Истанбул) с 3:1 (25:20, 25:21, 21:25, 25:18) в големия финал, изигран в турския мегаполис. Срещата бе повторение на мача за титлата през 2023 г.

Най-резултатна стана Тияна Бошкович с 33 точки (1 ас, 1 блокада), 26 точки добави Марина Маркова (3 блокади). За тима от Истанбул Ебрар Каракурт записа 20 точки (1 ас), с 14 точки приключи Шиниъд Джак (1 ас, 5 блокади).

Зад гърба си Вакъфбанк има и пет сребърни медала, както и два бронза.

Еджзаджъбашъ има един трофей във витрината си, както и два сребърни медала и три бронза.

Италианският първенец Имоко Волей (Конелиано) спечели втори бронзов медал от Шампионската лига, в историята си. Воденият от Даниеле Сантарели тим надигра другия италиански отбор в надпреварата - Савино дел Бене (Скандичи), с 3:0 (25:16, 26:24, 27:25).

#ВК Вакъфбанк (Истанбул)

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
1
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от България
2
БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от България
Ивайло Габровски в предаването "Зала на славата"
3
Ивайло Габровски в предаването "Зала на славата"
Почина журналистът и икономист Красимир Лаков
4
Почина журналистът и икономист Красимир Лаков
Слънчево време през новата седмица и повишение на температурите
5
Слънчево време през новата седмица и повишение на температурите
Актьорът Петър Димов почина на 87-годишна възраст
6
Актьорът Петър Димов почина на 87-годишна възраст

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
3
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
4
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
5
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
6
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов

Още от: Европейски волейбол

Алекс Николов с принос за Лубе Чивитанова, но Перуджа е на крачка от титлата
Алекс Николов с принос за Лубе Чивитанова, но Перуджа е на крачка от титлата
Алекс Николов не успя да спре Перуджа, Лубе стартира финалите с тежка загуба Алекс Николов не успя да спре Перуджа, Лубе стартира финалите с тежка загуба
Чете се за: 01:02 мин.
Локомотив Новосибирск със Симеон Николов върна интригата в битката за бронза Локомотив Новосибирск със Симеон Николов върна интригата в битката за бронза
Чете се за: 00:47 мин.
Мартин Атанасов ще продължи кариерата си в Гърция Мартин Атанасов ще продължи кариерата си в Гърция
Чете се за: 00:52 мин.
Алекс Грозданов поведе Богданка Люблин към финал в Плюс лигата Алекс Грозданов поведе Богданка Люблин към финал в Плюс лигата
Чете се за: 01:32 мин.
Лубе Чивитанова с Александър Николов на финал в Суперлигата след категоричен успех над Верона Лубе Чивитанова с Александър Николов на финал в Суперлигата след категоричен успех над Верона
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Премиерът Гюров: Оставяме около 2 млрд. евро повече в бюджета за следващото редовно правителство
Премиерът Гюров: Оставяме около 2 млрд. евро повече в бюджета за...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултации с парламентарните групи в 52-рото Народно събрание Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултации с парламентарните групи в 52-рото Народно събрание
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Свлачището на пътя между Пампорово и Смолян никога не е било изследвано, заяви служебният регионален министър Свлачището на пътя между Пампорово и Смолян никога не е било изследвано, заяви служебният регионален министър
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
20 000 моряци и стотици кораби са блокирани в района на Ормузкия проток, Тръмп обеща да ги освободи 20 000 моряци и стотици кораби са блокирани в района на Ормузкия проток, Тръмп обеща да ги освободи
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Национално изложение за цветя "Флора 2026" се провежда в...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Трима загинали при предполагаема епидемия на круизен кораб,...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Благоевград ще отбележи 123 години от гибелта на Гоце Делчев
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Международен ден на пожарникаря: Огнеборците настояват за промени в...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ