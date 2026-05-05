Петима загинали и десетки ранени при масирана руска атака срещу Полтавска област

Най-малко петима души загинаха, а поне 37 са ранени, след масирана руска атака срещу украйнската Полтавска област.

За пореден път Москва използва тактиката на двойния удар - малко след първата вълна, удря за втори път същото място. За това ранените са основно пожарникари и спасители. За атаки се съобщава още в района на Одеса, Харков и Днипро.

Украинският президент Володимир Зеленски написа в социалните мрежи, че нападението е "краен цинизъм". Причината - то се случва след като Москва едностранно обяви временно примирие за 8 и 9 май - за честването на Деня на победата в Русия. В знак на добра воля, Зеленски обяви режим на тишина, който трябва да започне на 6 май. Украинският президент заяви, че ако бъде атакуван, Киев ще отвърне.



